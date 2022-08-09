Эстонская Инспекция труда назвала одну из самых опасных сфер производства
Инспекция труда проверила безопасность труда на 88 предприятиях деревообрабатывающей промышленности. Всего были выявлены 497 недостатков, и предписания были сделаны 61% проверенных предприятий. Лишь у 10% проверенных предприятий деревообрабатывающей промышленности не было выявлено ни одного связанного с целевой проверкой недостатка.
По словам руководителя отдела надзора Инспекции труда Сильи Сооне, в плане частоты несчастных случаев на производстве деревообрабатывающая промышленность является одной из самых опасных сфер деятельности. „Определенно нельзя мириться с тем, что лишь у 10% проверенных в ходе целевой проверки предприятий все в порядке“, – сказала она.
У более половины предприятий не было знаков безопасности в местах, где необходимо использовать средство индивидуальной защиты. У 19% деревообрабатывающих предприятий не был проведен анализ рисков рабочей среды, 35% предприятий не предоставили его Инспекции труда, а у 42% фирм анализ рисков нуждался в дополнении. В деревообрабатывающей промышленности в глаз может попасть инородное тело, поэтому средство для промывания глаз должно быть под рукой. У 34% предприятий не было средства для промывания глаз.
В случае средств труда проверялось наличие защитных ограждений и устройств. У 69% предприятий не было защитных ограждений для предотвращения опасного контакта со средством труда. В основном работникам были выданы средства индивидуальной защиты, и работники их носили, проблемы были выявлены менее чем у 15% предприятий.
Ситуация с бытовыми помещениями в основном хорошая, были лишь некоторые недостатки. На некоторых предприятиях у работников не было помещений для переодевания и отдыха, а у 10% предприятий были проблемы с возможностью помыться.
По результатам целевой проверки инспекция рекомендует:
Поддерживайте актуальность анализа рисков рабочей среды в соответствии с рабочей средой;
Информируйте Инспекцию труда, если в ходе анализа риска выявляется риск контакта с канцерогенами или мутагенами;
Проверяйте регулярно, имеют ли средства труда, используемые в рабочем процессе, необходимые защитные устройства и исправны ли они;
Обозначьте знаками безопасности зоны опасности на рабочих местах, в которых обязательно использование средства индивидуальной защиты;
Обеспечьте работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и местом для их хранения и обслуживания;
Держите на видном месте имя и номер телефона лица, оказывающего первую помощь, а также номер экстренной помощи 112;
Обеспечьте работникам чистые и хорошо проветриваемые бытовые помещения.
В прошлом году в сфере деревообрабатывающей промышленности было зарегистрировано 356 несчастных случаев на производстве, из них 92 тяжелых и 263 легких.