Эстонская Инспекция труда назвала одну из самых опасных сфер производства

По словам руководителя отдела надзора Инспекции труда Сильи Сооне, в плане частоты несчастных случаев на производстве деревообрабатывающая промышленность является одной из самых опасных сфер деятельности. „Определенно нельзя мириться с тем, что лишь у 10% проверенных в ходе целевой проверки предприятий все в порядке“, – сказала она.

У более половины предприятий не было знаков безопасности в местах, где необходимо использовать средство индивидуальной защиты. У 19% деревообрабатывающих предприятий не был проведен анализ рисков рабочей среды, 35% предприятий не предоставили его Инспекции труда, а у 42% фирм анализ рисков нуждался в дополнении. В деревообрабатывающей промышленности в глаз может попасть инородное тело, поэтому средство для промывания глаз должно быть под рукой. У 34% предприятий не было средства для промывания глаз.

В случае средств труда проверялось наличие защитных ограждений и устройств. У 69% предприятий не было защитных ограждений для предотвращения опасного контакта со средством труда. В основном работникам были выданы средства индивидуальной защиты, и работники их носили, проблемы были выявлены менее чем у 15% предприятий.

Ситуация с бытовыми помещениями в основном хорошая, были лишь некоторые недостатки. На некоторых предприятиях у работников не было помещений для переодевания и отдыха, а у 10% предприятий были проблемы с возможностью помыться.

По результатам целевой проверки инспекция рекомендует: