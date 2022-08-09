Новости Эстонии
09.08.2022, 18:10

Рейнсалу о выдаче виз гражданам России: Эстония предлагает заблокировать этот процесс, но некоторые страны еще предстоит в этом убедить

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Urmas Reinsalu
Urmas Reinsalu
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония скоро представит в Европейский Союз предложение о запрете выдачи виз гражданам России.

В конце июля министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Министерство иностранных дел готовит предложение Европейскому Союзу о том, чтобы страны Шенгенской зоны перестали выдавать визы гражданам России.

По словам Рейнсалу, сейчас подготовка предложения находится на завершающей стадии, и в ближайшем будущем оно будет представлено другим странам.

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