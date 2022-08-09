„Если бы россияне защищали свои права в России, сейчас не нужно было бы защищать визы“, — как соцсети отреагировали на слова Каллас

„Хватит выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы - это привилегия, а не одно из прав человека“, - эти слова Каллас вызвали наибольший отклик у пользователей Твиттера.

Кому-то такое заявление показалось рациональным. Так, например, таллиннский активист Артем Дмитриев выразил поддержку Каллас, отметив, что в данном сообщении она предлагает запретить выдачу именно туристических виз гражданам России. С запретом на выдачу разрешений на работу и рабочих виз россиянам Дмитриев последовательно не согласен.

У самих же россиян реакция на заявление Каллас часто сводилась к угрозам и шовинистическим выпадкам в сторону так называемой „прибалтики“. Изредка на подобные угрозы находились остроумные ответы. Так комментатор под ником „Пихто“ остроумно подметил, что о демократических принципах россиянам стоило думать до начала войны.

Но далеко не только радикально настроенные поклонники „русского мира“ оказались не согласны с резким заявлением Каллас. Так „Michael Vocabre“ выступил против, рассказав свою историю побега из России в Европу через Эстонию. Он рассказал, как смог выехать из России с финской визой. По его словам, сделать это на самолете для него было бы невозможно, так как в аэропортах допросы пограничников намного жестче. Он сообщил, что в России он находился в списке „подлежащих к задержанию активистов“. Без возможности получить туристическую визу его судьба могла сложиться плачевно.

Были и те, кто отнесся к проблемам россиян с юмором. Так пользователь под ником „Elena Solntseva“ предложила россиянам взамен недружественной Европы ездить в дружественные страны. К примеру, в Северную Корею или Эритрею.

Однако в русскоязычном сегменте Твиттера большинство россиян решило, что самым верным ответом на заявление Каллас будут угрозы и предупреждения о неминуемом нападении, тем самым подкрепляя позицию премьер-министра.