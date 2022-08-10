Новости Эстонии
10.08.2022, 13:20

ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ | Что делать с гоняющими среди ночи мотоциклистами и любителями BMW?

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отвечают полиция и транспортный департамент
ФОТО: Taavi Sepp | Ekspress Meedia

Все чаще и чаще в редакцию Forte приходят письма возмущенных читателей, жалующихся на то, как посреди тихой летней ночи где-нибудь в новом жилом комплексе или в пригородном районе, с шумом газуя, носятся автомобили или мотоциклы. Конечно, 100-децибельное рычание из-под капота - явление довольно частое. Но обычно этим грешат мотоциклы и машины, громкое звучание которых - задумка производителя.

Мы спросили у представителей полиции и транспортного департамента, что в таких случаях говорят законы и правила и можно ли что-нибудь с этим сделать.

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