ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ | Что делать с гоняющими среди ночи мотоциклистами и любителями BMW?

Все чаще и чаще в редакцию Forte приходят письма возмущенных читателей, жалующихся на то, как посреди тихой летней ночи где-нибудь в новом жилом комплексе или в пригородном районе, с шумом газуя, носятся автомобили или мотоциклы. Конечно, 100-децибельное рычание из-под капота - явление довольно частое. Но обычно этим грешат мотоциклы и машины, громкое звучание которых - задумка производителя.