Бывший литовский теннисист обвиняется в сексуальных преступлениях в США

У теннисиста, завершившего карьеру в 2018 году, начались проблемы после того, как одна из его учениц сообщила о домогательствах, имевших место некоторое время назад, когда девочке было 15 лет. В ходе расследования были выявлены еще десять аналогичных эпизодов, пишет Sport-express.

По данным Союза теннисистов Литвы, Жемайтелис ранее состоял в теннисном клубе Каунаса, а затем уехал учиться в США. В 17 лет подававший надежды спортсмен представлял сборную Литвы в матче Кубка Дэвиса против Португалии. Также Каспарас выступал на „фьючерсах“ в Прибалтике и Белоруссии, но без особого успеха. Очков в одиночный рейтинг ATP он так и не заработал.