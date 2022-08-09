Почему разница в цене на электроэнергию в Эстонии и Финляндии так велика?(12)
Среднесуточная цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool 3 августа была почти в 40 раз выше биржевого тарифа в Финляндии, а в отдельные часы отличалась более чем в 100 раз, пишет ERR.
3 августа этого года электроэнергия в Финляндии стоила 10,16 евро за мегаватт-час, а эстонским потребителям пришлось в этот день платить 379,43 евро. Хотя такая огромная разница в ценах является исключением, тариф в Эстонии часто бывает значительно выше, чем в финской ценовой зоне.
В другие дни электричество также часто стоит в Финляндии значительно дешевле, чем в Эстонии.
По словам представителя оператора эстонской энергосистемы Elering, разница в тарифе между двумя ценовыми зонами обусловлена исчерпанием пропускной способности связывающих их энергокабелей, но ожидается, что это узкое место будет устранено после ввода в строй энергокабеля EstLink 3 в первой половине 2030-х годов.