Почему разница в цене на электроэнергию в Эстонии и Финляндии так велика?

3 августа этого года электроэнергия в Финляндии стоила 10,16 евро за мегаватт-час, а эстонским потребителям пришлось в этот день платить 379,43 евро. Хотя такая огромная разница в ценах является исключением, тариф в Эстонии часто бывает значительно выше, чем в финской ценовой зоне.

В другие дни электричество также часто стоит в Финляндии значительно дешевле, чем в Эстонии.

По словам представителя оператора эстонской энергосистемы Elering, разница в тарифе между двумя ценовыми зонами обусловлена исчерпанием пропускной способности связывающих их энергокабелей, но ожидается, что это узкое место будет устранено после ввода в строй энергокабеля EstLink 3 в первой половине 2030-х годов.

