Центристская партия исключила из числа своих членов объявленного в розыск Алара Сепперна

Вчера Eesti Ekspress опубликовала статью, в которой говорится, что в начале июля Вируский уездный суд объявил Сепперна в розыск за то, что тот не выполнил приговор суда, в результате которого за экономические махинации, в том числе с родительской зарплатой, был приговорен к тюремному сроку. Позже Тартуский окружной суд изменил приговор не пользу обвиняемого.