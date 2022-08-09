Новости Эстонии
09.08.2022, 09:40

Центристская партия исключила из числа своих членов объявленного в розыск Алара Сепперна

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День рождения Центристской партии 12.10.2021
День рождения Центристской партии 12.10.2021
ФОТО: Jaanus Lensment | Ekspress Meedia

Центристская партия вчера объявила об исключении из партии объявленного в розыск Алара Сепперна.

„В связи с фактами, изложенными в статье Eesti Ekspress, правление Центристской партии Эстонии приняло решение об исключении Алара Сепперна из числа членов партии“, — заявила Центристская партия.

Вчера Eesti Ekspress опубликовала статью, в которой говорится, что в начале июля Вируский уездный суд объявил Сепперна в розыск за то, что тот не выполнил приговор суда, в результате которого за экономические махинации, в том числе с родительской зарплатой, был приговорен к тюремному сроку. Позже Тартуский окружной суд изменил приговор не пользу обвиняемого.

Прочитать материал полностью можно здесь.

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