09.08.2022, 09:40
Центристская партия исключила из числа своих членов объявленного в розыск Алара Сепперна(1)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Центристская партия вчера объявила об исключении из партии объявленного в розыск Алара Сепперна.
„В связи с фактами, изложенными в статье Eesti Ekspress, правление Центристской партии Эстонии приняло решение об исключении Алара Сепперна из числа членов партии“, — заявила Центристская партия.
Вчера Eesti Ekspress опубликовала статью, в которой говорится, что в начале июля Вируский уездный суд объявил Сепперна в розыск за то, что тот не выполнил приговор суда, в результате которого за экономические махинации, в том числе с родительской зарплатой, был приговорен к тюремному сроку. Позже Тартуский окружной суд изменил приговор не пользу обвиняемого.