ГРАФИК | Товарооборот в июне вырос, импорт из России и Беларуси сократился

Из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах примерно на 1,9 миллиарда евро и импортировано на 2,1 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 284 миллиона евро и в сравнении с июнем 2021 года увеличился на 28 миллионов евро.

Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что в обоих кварталах первого полугодия импорт рос быстрее, что увеличило дефицит товарообмена в два раза по сравнению с теми же периодами прошлого года. „Дефицит товарообмена в свою очередь увеличился за счет более быстрого, чем в случае экспортируемых товаров, роста цен импортируемых сырья и товаров“, – сказала Пуура.

Из товаров в июне больше всего экспортировали минеральное топливо и электроэнергию, электрооборудование, а также древесину и изделия из нее. По сравнению с июнем прошлого года в наибольшей степени (на 163 миллиона евро) увеличился экспорт минерального топлива и электроэнергии, на 62 миллиона евро экспорт древесины и изделий из нее, на 38 миллионов евро экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют Латвия и Швеция. „В Финляндию экспортировались преимущественно металлоконструкции, прочие изделия из стали и электрооборудование, в Латвию – электроэнергия и легковые автомобили, а в Швецию – древесина и изделия из древесины, сборные деревянные строения, коммуникационное оборудование. Более всего увеличился экспорт в Латвию, Норвегию и Финляндию. В Латвию больше экспортировалось электроэнергии, древесины и изделий из древесины, битума, в Норвегию – моторного топлива и сборных деревянных строений, в Финляндию – металлоконструкций“, – добавила Пуура.