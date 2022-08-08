ВИДЕО| Эстонским студентам из России грозит депортация: мы несколько лет вносим свой вклад во благо Эстонии

Студенты сказали Каллас, что эстонское государство должно различать тех людей из России, которые выступают против российской агрессии и поддерживают Украину. „Мы уже несколько лет живем в Эстонии на основании вида на жительство, учимся, работаем, многое делаем на благо Эстонии“, — сказал один из студентов.

Все студенты приехали из России и уже несколько лет живут и учатся в Эстонии. „Мы начали изучать эстонский язык, а потом и специальность“, - сказал студент. По их словам, в будущем они станут учителями, молодежными работниками и разработчиками в сфере IT.

Но поскольку их вид на жительство скоро истекает, им грозит депортация. „Мы хотели посоветоваться и найти возможность, ​​чтобы остаться в Эстонии“, — сказал один из студентов. „Возвращение в Россию может быть опасным, поскольку мы все публично поддерживали Украину“, — добавил другой.

Все молодые люди, говорившие с премьер-министром, видят свое будущее в Эстонии и, по их словам, уже сейчас все сдали бы экзамен на гражданство. „Даа! Мы и сейчас готовы сдать экзамен, но нет шансов получить гражданство, потому что здесь надо прожить восемь лет. У нас был план учиться, работать, а потом сдать экзамен и остаться в Эстонии“, — рассказал студент. Но они могут и не получить этой возможности, если их депортируют в течение года.

Что им сказала Кая Каллас? „Сейчас сложно что-то сказать, и мы это понимаем. Мы надеемся, что все же возможность для нас остаться найдется“, — сказал студент.