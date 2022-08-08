ФОТО | В Пирита продолжаются бесплатные тренировки на свежем воздухе(1)
В августе районная управа Пирита предлагает всем заинтересованным возможность принять участие в бесплатных тренировках на свежем воздухе.
„В августе можно позаниматься скандинавской ходьбой, а также принять участие в тренировках по сальсе и бачате. Тренировки по скандинавской ходьбе пройдут под руководством опытного консультанта Рене Меймера на оздоровительных трассах Пирита или в пляжной зоне района. Обрели популярность тренировки по танцам, которые начались в Пирита в июле и проводит которые кубинский тренер Хансель Риверо. В августе пройдет две тренировки по скандинавской ходьбе и два танцевальных занятия. Приходите взбодрить тело и дух“, - призвал исполняющий обязанности старейшины Пирита заместитель старейшины Кайдо Саарнийт. Он добавил, что тренировки для всех участников бесплатные.
Тренировки по скандинавской ходьбе пройдут 11-го и 25-го августа, начало в 18 часов, продолжительность тренировки полтора часа. Сбор перед Домом оздоровительного спорта Пирита по адресу Румму теэ 3. У кого нет палок, могут взять их напрокат в Доме оздоровительного спорта бесплатно.
Следующие танцевальные тренировки состоятся 9-го и 27-го августа возле серфинг-клуба Пирита, в случае дождливой погоды в Пиритаском центре досуга (Меривялья теэ 3). Начало в 18 часов.
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