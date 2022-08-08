ФОТО | В Пирита продолжаются бесплатные тренировки на свежем воздухе

„В августе можно позаниматься скандинавской ходьбой, а также принять участие в тренировках по сальсе и бачате. Тренировки по скандинавской ходьбе пройдут под руководством опытного консультанта Рене Меймера на оздоровительных трассах Пирита или в пляжной зоне района. Обрели популярность тренировки по танцам, которые начались в Пирита в июле и проводит которые кубинский тренер Хансель Риверо. В августе пройдет две тренировки по скандинавской ходьбе и два танцевальных занятия. Приходите взбодрить тело и дух“, - призвал исполняющий обязанности старейшины Пирита заместитель старейшины Кайдо Саарнийт. Он добавил, что тренировки для всех участников бесплатные.