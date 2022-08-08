Яна Тоом: Нарвский танк - это только начало

Что вы думаете о принятом сегодня решении о переносе танка? Какое ваше к этому отношение?



Я думаю, что если нарвитяне так решили, надо довериться их решению. Оно далось им непросто. Я так понимаю, что там за этим решением широкий консенсус. И я надеюсь, что правительство его поддержит.



Считаете ли вы, что это было действительно решение самих нарвитян или оно было принято из-за неизбежности, ведь Кая Каллас очень ясно выразила свою позицию по этому вопросу?



Я думаю, что это, конечно, было вынужденное решение. И я понимаю, что нарвитяне пытались избежать ситуации, когда это было бы сделано максимально непредсказуемо и, возможно, неуважительно. Насколько я вычитала, они собираются оставить его в городе. Если он не подходит под публичное пространство, он будет убран. Я считаю, что это неплохой компромисс в сложившейся ситуации.



Ждет ли нас вторая Бронзовая ночь или благодаря „мирному решению“ этого удастся избежать?



Я думаю, что „Бронзовая ночь“ нас не ждет. В силу разных причин. Во-первых, потому, что у нас нет такого протестного потенциала, какой был в 2007-м году. Но Нарвский танк - это только начало. У нас более ста так называемых „красных памятников“, как говорят эстонцы. Все равно их будут демонтировать, все равно это будут делать с разной степенью эмоциональности. Я думаю, что ситуация отличается от той, что была в 2007-м году, но тоже плохая.



Связан ли этот „протестный потенциал“ с конкретным памятником или с тем, что обстановка с 2007-го года в принципе изменилась?



Я думаю, что снижение протестного потенциала связано напрямую с тем, как подавляли беспорядки в том 2007-м году. Все это хорошо помнят, повторения никто не хочет. Никто не хочет снова оказаться в D-терминале.



Также ситуация изменилась в том смысле, что памятников, насыщенных таким символизмом, не так много. Поэтому Бронзовый солдат уже на кладбище. Если нарвитянам удастся отстоять танк и оставить его в Нарве, возможно, на какое-то время накал снизится. Но, повторюсь, не знаю, что будет с остальными памятниками. Где они, какие они. Сейчас готовится какой-то анализ. Посмотрим, что в нем будет, когда он будет готов - тогда будет видно.



Удовлетворит ли жителей Нарвы мирное решение о том, что танк оставят в городе?



Это все-таки надо спросить у нарвитян. Я могу со стороны считать или не считать. Но это решение было принято людьми, которых они избрали в горсобрание. Люди им доверяют.



Какие ошибки были сделаны во всей этой истории с танком, можно ли их было избежать и каким образом?



Мне кажется ошибкой сама идея поднятия этой темы демонтажа памятников. Потому что понятно, что общество очень сильно расколото по причине отношения к войне в Украине. И в принципе из соображений мира внутри страны можно было бы подождать окончания войны и тогда эти вещи решать.



А уж если они это решили, то должна была быть максимально прозрачная коммуникация. И, конечно, нужно выбирать выражения. То, что сделал Ансип, напомнив, как интернировали японцев в 1942-м году в США, или то, что время от времени политики говорят, что граждане России - граждане страны-агрессора и так далее, - такая риторика льет воду на мельницу Путина.



Почему получилось так, что наше правительство решило прямо сейчас срочно демонтировать памятники, почему это было не отложить до более мирного времени?



Потому что у партии Isamaa есть своя повестка дня, и они очень хорошо знают, как активизировать своего традиционного консервативного избирателя. Русские школы и памятники - это как раз оно. Это, конечно, фишка Isamaa, никаких сомнений. И с этим все согласились. У реформистов не было выбора. Создавая эту коалицию, они понимали, что им придется соглашаться на все требования Isamaa. Это, собственно, и произошло.