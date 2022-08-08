Кая Каллас: танк-памятник нужно перенести как можно скорее, иначе напряженность станет слишком высокой

В интервью Delfi премьер-министр признала, что, хотя сегодняшняя встреча с депутатами нарвского горсобрания была позитивной и последние продемонстрировали явное желание сотрудничать, не было достигнуто консенсуса относительно того, как быстро нужно демонтировать монумент.

„На протяжении всей встречи я подчеркивала, что две недели - это слишком много, потому за две недели напряженность может стать слишком высокой. Но договориться не получилось, - сказала Каллас. - С другой стороны, нам даже не нужно договариваться, потому что так уж устроено, что правительство должно действовать, когда оно видит, что угроза безопасности выходит из-под контроля, - это время может наступить гораздо, гораздо раньше, чем через две недели“.

Глава правительства признала, что это ее главная забота. „Вот почему я подчеркнула, что у нас не так много времени“.

„Мы говорим о внутренней безопасности и о том, что на самом деле есть напряженность, которая нарастает и в какой-то момент может привести к взрыву, - отметила Каллас. - Кто-то может пострадать, а мы этого не хотим“.

Каллас не согласилась с предположением, что с демонтажом танка уже опоздали: „Мы не опаздываем, но торопимся“.

„Если мы говорим, например, о Бронзовом солдате, то подготовка к его демонтажу заняла год. И это также было причиной нарастания напряженности, - сказала Каллас. - Но сегодня мы говорим не об одном памятнике, а о двух-четырех сотнях. И причина, по которой я не могу назвать конкретное число, заключается в том, что люди то и дело рассказывают нам о всевозможных камнях, которые обнаруживаются где-то под кустами по всей Эстонии“.

По словам Каллас, нет необходимости ждать, пока одна напряженная ситуация сменится другой: „Мы должны снизить эту напряженность раз и навсегда“.

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