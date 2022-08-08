ВИДЕО и ФОТО | Полицейские спасли мужчину, попавшего в аварию на угнанном автомобиле(2)
Рано утром в воскресенье мужчина, угнавший автомобиль из центра Таллинна и ехавший на большой скорости, устроил аварию в волости Саку, проигнорировав требование полиции остановиться. Полицейские вытащили водителя из горящего транспортного средства.
В 2:30 ночи воскресенья в Центр тревоги поступило сообщение о том, что с заправочной станции, расположенной на Тартуском шоссе в центре Таллинна, угнали автомобиль Volkswagen, владелец которого оставил двигатель включенным и на минуту покинул машину. Полицейские патрули начали поиск угнанного авто по горячим следам и в 2:45 на 12-м километре Таллиннской окружной дороги заметили автомобиль с угонщиком за рулем.
Полицейский патруль подал Volkswagen стоп-сигнал, который водитель проигнорировал, вместо этого прибавив скорость. Во время погони, длившейся несколько минут, скорость угнанного автомобиля порой превышала 200 км/ч. На 24-м километре Таллиннской окружной дороги в волости Саку водитель Volkswagen свернул, врезался в бордюр островка безопасности, столб дорожного знака и вылетел в кювет. Полицейские вытащили 30-летнего мужчину из дымящейся машины и на месте оказали ему первую помощь. Сотрудники полиции вместе со свидетелем произошедшего потушили горящую машину с помощью огнетушителя. Скорая помощь увезла водителя с признаками опьянения в больницу для медицинского освидетельствования.
„К счастью, самых трагических последствий этого происшествия удалось избежать. Полиция принимает решение, следует ли и какими средствами преследовать угонщика в каждом конкретном случае отказа остановиться. Чем выше плотность движения, тем опаснее такая погоня для самого водителя, полиции и других участников дорожного движения. Необдуманный поступок может стоить жизни многим людям, но, к счастью, на этот раз пострадало только имущество“, — говорит оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рогер Кумм.
За мужчиной, попавшим в аварию на угнанном автомобиле, уже числятся как дорожные, так и имущественные преступления.
Виновник происшествия освободился из мест лишения свободы этим летом, он неоднократно судим за самовольное пользование чужими транспортными средствами и кражи. Наказанием за это деяние может быть денежный штраф или лишение свободы на срок до трех лет. На данный момент никаких подозрений не предъявлено, так как расследование находится на начальной стадии, а виновный госпитализирован“, — сообщила прокурор Пыхьяской прокуратуры Кади Руус.
По словам Рогера Кумма, угоны автомобилей с работающим двигателем в Эстонии не особенно часты, но, тем не менее, всегда стоит следить за своим имуществом. Даже если вы ненадолго покидаете машину, обязательно выключайте двигатель и блокируйте двери. „Хотя водитель угнанного автомобиля лишь на мгновение отлучился от машины, злоумышленнику хватило этого для угона. Правила дорожного движения гласят, что перед тем, как покинуть транспортное средство, водитель должен принять меры, которые не позволят ему начать движение самостоятельно, а также предотвратить его несанкционированное использование“, — добавил майор полиции Кумм.
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