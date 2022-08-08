ВИДЕО и ФОТО | Полицейские спасли мужчину, попавшего в аварию на угнанном автомобиле

В 2:30 ночи воскресенья в Центр тревоги поступило сообщение о том, что с заправочной станции, расположенной на Тартуском шоссе в центре Таллинна, угнали автомобиль Volkswagen, владелец которого оставил двигатель включенным и на минуту покинул машину. Полицейские патрули начали поиск угнанного авто по горячим следам и в 2:45 на 12-м километре Таллиннской окружной дороги заметили автомобиль с угонщиком за рулем.

Полицейский патруль подал Volkswagen стоп-сигнал, который водитель проигнорировал, вместо этого прибавив скорость. Во время погони, длившейся несколько минут, скорость угнанного автомобиля порой превышала 200 км/ч. На 24-м километре Таллиннской окружной дороги в волости Саку водитель Volkswagen свернул, врезался в бордюр островка безопасности, столб дорожного знака и вылетел в кювет. Полицейские вытащили 30-летнего мужчину из дымящейся машины и на месте оказали ему первую помощь. Сотрудники полиции вместе со свидетелем произошедшего потушили горящую машину с помощью огнетушителя. Скорая помощь увезла водителя с признаками опьянения в больницу для медицинского освидетельствования.

„К счастью, самых трагических последствий этого происшествия удалось избежать. Полиция принимает решение, следует ли и какими средствами преследовать угонщика в каждом конкретном случае отказа остановиться. Чем выше плотность движения, тем опаснее такая погоня для самого водителя, полиции и других участников дорожного движения. Необдуманный поступок может стоить жизни многим людям, но, к счастью, на этот раз пострадало только имущество“, — говорит оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рогер Кумм.

За мужчиной, попавшим в аварию на угнанном автомобиле, уже числятся как дорожные, так и имущественные преступления.