Продавец автомобилей: люди ищут более выгодные способы передвижения

Статистика продаж компании Topauto показывает, что с января по сегодняшний день клиентам было передано на 48% больше автомобилей с дизельными двигателями по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период продажи автомобилей с электроприводами выросли в целых три раза.

„Заинтересованность людей в более дешевых способах передвижения явно возросла, и, что интересно, помимо электромобилей, они стали чаще заказывать автомобили с дизельными двигателями. Хотя на заправках цена дизельного топлива равна цене бензина, как правило, дизеля расходуется меньше, – пояснил менеджер по продажам Topauto Янек Эскор. – Для тех, кто проезжает более 20 000 километров в год, автомобиль с дизельным двигателем в любом случае финансово более выгоден“.

По словам Эскора, также стали больше востребованы варианты с дизельными двигателями тех моделей, которые до сих пор в основном продавались с бензиновыми двигателями.

„Например, все больше интересуются дизельным Hyundai Tucson, а также SEAT Tarraco и Hyundai Santa Fe. Все это крупные кроссоверы, поэтому покупателям важны расход топлива и цена километра пробега“, - пояснил Эскор.

По словам Эскора, рынок электромобилей также находится на подъеме, и со временем в продажу будет поступать все больше разных моделей, чтобы у покупателей был выбор. В прошлом году за предложениями на электромобили обращались в четыре раза реже, чем в этом, и в этом году было продано в три раза больше электромобилей.

„Популярность Hyundai IONIQ5, признанного автомобилем года, безусловно, влияет на продажи электромобилей, но мы видим, что люди интересуются электромобилями вне зависимости от модели. Особой популярностью электромобили пользуются среди горожан, ездящих на короткие расстояния. Это касается и гибридных автомобилей, ведь по городу они в основном передвигаются за счет электричества“, - прокомментировал Эскор.