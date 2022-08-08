В октябре клиентов Adven в Таллинне подключат к центральному теплоснабжению Utilitas

Цель объединения участков сети централизованного теплоснабжения состоит в том, чтобы обеспечить устойчивое решение в ситуации, когда рекордно высокая цена на природный газ вызвала большую разницу в ценах на отопление разных участков сети. Подключение участков сети согласовывается с Департаментом конкуренции. В настоящее время Utilitas и Adven управляют в общей сложности четырьмя районами сети централизованного теплоснабжения в Таллинне, которые обслуживают большинство клиентов столицы.

„В условиях энергетического кризиса нам необходимо найти быстрые решения, чтобы одновременно обеспечить бесперебойность работы и доступную цену на тепло для потребителей. Поскольку более 2/3 тепла, потребляемого клиентами Utilitas, производится из возобновляемых источников энергии в Таллинне, а природный газ мы используем только в холодное время года, цена нашего тепла в предыдущий отопительный период была более чем в два раза ниже, чем у производителей, которые получают энергию только от природного газа“, – пояснил председатель правления AS Utilitas Tallinn Роберт Китт.

При смене поставщика услуг подача тепла продолжится без перебоев. Adven и Utilitas разослали клиентам, затронутым изменением, уведомление. Также Utilitas лично свяжется с клиентами Adven, чтобы подписать договор и реорганизовать систему удаленного считывания. Основанием для предоставления услуг централизованного теплоснабжения с 1 октября 2022 года является договор купли-продажи тепла, подписанный с Utilitas.