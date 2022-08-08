СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Невероятно! Некоторые продукты питания в Эстонии теперь дороже, чем в Финляндии

Сегодня цены в Эстонии ничуть не ниже, чем в Финляндии, и виной тому инфляция. В июле потребительские цены выросли у нас в годовом выражении на 22,7%, в то время, как средний уровень инфляции по еврозоне составил 8,9%. Продукты дорожают из-за высоких цен на энергоносители. Кроме того, на высокую инфляцию повлияли значительное снижение спроса на товары во время пандемии и появление на рынке дополнительных денег в связи с пенсионной реформой. „Денег на рынке больше, чем должно быть, это и повышает цены“, - говорит заведующий отделом экономической политики и прогнозов Банка Эстонии Расмус Каттай.