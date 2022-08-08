ФОТО | В Пярну перенесли красноармейский памятник, идет раскопка воинских захоронений

Перенос памятника начался сегодня в 8 часов утра. К полудню памятник был демонтирован, а могилы начали раскапывать. „Трудно предсказать, сколько времени это займет, скорее всего, это будет сделано сегодня, а может быть и завтра“, — сказал советник по прессе управы Пярну Теэт Роосаар.

Это памятник борцам, павшим за свободу трудящихся. Что касается конкретного мемориала, то стоит также иметь в виду, что он воздвигнут, в том числе, и участникам попытки государственного переворота 1924 года.

Перед началом перезахоронения пресвитер Эстонской апостольской православной церкви прочел молитву в память о павших, потому что останки всех павших (независимо от обстоятельств, при которых они погибли, в какой армии служили или какую форму носили) заслуживают уважительного отношения.

Количество возможных погребенных неизвестно. В ходе раскопок станет ясно, действительно ли и сколько людей там погребено. По данным Военного музея, база данных таких вторичных захоронений в большинстве своем является подделкой, поскольку на протяжении десятилетий военные комиссариаты продолжали вносить в документы таких захоронений вымышленные имена, не имевшие связи с реальным местом захоронения.

Найденные останки позже перезахоронят на кладбище Уулу, где также будет установлен надгробный памятник.

Инициатором перезахоронения выступила городская управа Пярну, которая обратилась в Министерство обороны и Комиссию по воинским захоронениям с предложением о переносе воинского захоронения, расположенного в неподходящем месте. Предложения о переносе мемориала и воинской могилы в более подходящее место уже поступали от руководства города и горожан.