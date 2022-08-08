Для транспортировки тела убитой в Таллинне трансгендерной женщины организовали сбор средств! Цель - 20 000 евро

29 июля для сестры погибшей Сабрины был организован сбор средств. „Сабрина Хьюстон - талантливая девушка, которая стала еще одной жертвой ТРАНСФОБИИ. Она была членом нашего сообщества здесь, в Нидерландах; единственный член ее семьи - наш друг Ариэль“, - написано в анонсе кампании по сбору средств.

Лицом кампании является девушка по имени Максима Карам. По ее словам, она работает с различными организациями, которые решили поддержать Ариэль в этой непростой ситуации.



“Расходы, которые у меня будут, это расходы на проезд, проживание, похороны, транспортировку тела, расходы на хранение тела сейчас и прочие необходимые процедуры. Я подавлена, растеряна и сломлена“, - поделилась Ариэль для репортера RusDelfi



Ариэль помогла эстонской полиции опознать тело, и теперь ей придется ехать в Эстонию, чтобы привезти тело своей кузины. „Эта кампания позволит собрать деньги, необходимые Ариэль для покупки авиабилетов и других расходов, связанных с предстоящим путешествием“, - сообщают организаторы кампании на сайте gofundme.com. - Если нам это удастся, мы обеспечим Сабрине последний путь домой“.