ЧП и криминал
26.07.2022, 12:15

„Сабрина, ты ушла так быстро“. Кем была убитая возле Ратушной площади трансгендерная женщина?

 
Сабрина Хьюстон
Сабрина Хьюстон
ФОТО: Facebook

Вчера полиция подтвердила Delfi, что иностранец, найденный убитым в квартире на Ратушной площади в середине июля, был трансгендерной женщиной и гражданином Ямайки.

Тарнсгендерную женщину звали Сабрина Хьюстон, ей было 37 лет. Исходя из информации, представленной на ее личной странице в Facebook, последние несколько лет она проживала в Германии. Предположительно в Берлине.

Сабрина родом из ямайского города Монтего-Бей, она окончила школу с техническим уклоном имени Герберта Морриса. После она изучала психологию в Университете Вест-Индии, в столице Ямайки.

RusDelfi
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