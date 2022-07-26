26.07.2022, 12:15
„Сабрина, ты ушла так быстро“. Кем была убитая возле Ратушной площади трансгендерная женщина?
ФОТО: Facebook
Вчера полиция подтвердила Delfi, что иностранец, найденный убитым в квартире на Ратушной площади в середине июля, был трансгендерной женщиной и гражданином Ямайки.
Тарнсгендерную женщину звали Сабрина Хьюстон, ей было 37 лет. Исходя из информации, представленной на ее личной странице в Facebook, последние несколько лет она проживала в Германии. Предположительно в Берлине.