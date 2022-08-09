Семейный врач о болезни Лайма: хуже, если на коже не появляется красное пятно

На этой неделе Maaleht подробно писал о болезни Лайма и ее диагностике. В прошлом году только 33% больных боррелиозом получили диагноз на основании связи между клинической картиной и укусом клеща.

Одна из пугающих историй описана здесь.

Если пациент обращается к семейному врачу с подозрением на болезнь Лайма, то, по словам Пирет Роспу, в случае с пациентами, у которых появляется типичное красное (иногда фиолетовое) пятно, которое продолжает увеличиваться и диаметр которого достигает более пяти сантиметров, все более-менее понятно.

„Пациентам с характерным пятном не нужно ждать несколько недель, пока в крови выработаются антитела, и не нужно брать образец кожи для определения присутствия боррелий“, — отмечает Роспу. По ее словам, для постановки диагноза достаточно взгляда на пятно, иногда в качестве диагностического средства можно использовать линейку. „Я видела немало пациентов с таким пятном в этом году, по моему ощущению, их больше, чем в предыдущие годы“.

По мнению семейного врача, история осложняется в случае, когда у больного не появляется типичное красное пятно (это треть больных боррелиозом) и пациент не помнит об укусе клеща (две трети больных боррелиозом). Другие жалобы при боррелиозе весьма неспецифичны: температура, озноб, тошнота, боли в суставах (у трети больных), сердцебиение, головокружение и др. По данным Роспу, подобные жалобы могут возникать как минимум при 50 других заболеваниях, и если беспокойство пациенту доставляют такие расплывчатые симптомы, найти причину может быть непросто. „Часто все усугубляется еще и тем, что человек уже переболел боррелиозом, а мы знаем, что антитела типа IgG, показывающие заражение, могут оставаться в крови на всю жизнь. В сложных случаях часто на помощь приходит острый глаз врачей-инфекционистов“, — поясняет семейный врач.

„Все больные должны знать об усталости после излечения от болезни Лайма. В течение года после успешной борьбы с бактерий Borrelia, могут сохраняться жалобы, подобные болезни Лайма: усталость, затуманенное мышление или блуждающие боли в мышцах и суставах. Считается, что это раздраженная бактериями иммунная система, которой нужно время, чтобы успокоиться“, — объясняет Пирет Роспу. По ее словам, исследования показывают, что повторное использование антибиотиков не улучшает самочувствие этих пациентов. „Подобно синдрому хронической усталости или затяжному COVID в настоящее время нет хороших решений для помощи пациентам с длительными жалобами после болезни Лайма“.