Семейный врач о болезни Лайма: хуже, если на коже не появляется красное пятно
Семейный врач Пирет Роспу признает, что диагностика клещевого боррелиоза, или болезни Лайма, иногда является настоящей головной болью, поэтому более точные диагностические инструменты были бы очень кстати, - пишет Maaleht.
На этой неделе Maaleht подробно писал о болезни Лайма и ее диагностике. В прошлом году только 33% больных боррелиозом получили диагноз на основании связи между клинической картиной и укусом клеща.
Одна из пугающих историй описана здесь.
Если пациент обращается к семейному врачу с подозрением на болезнь Лайма, то, по словам Пирет Роспу, в случае с пациентами, у которых появляется типичное красное (иногда фиолетовое) пятно, которое продолжает увеличиваться и диаметр которого достигает более пяти сантиметров, все более-менее понятно.
„Пациентам с характерным пятном не нужно ждать несколько недель, пока в крови выработаются антитела, и не нужно брать образец кожи для определения присутствия боррелий“, — отмечает Роспу. По ее словам, для постановки диагноза достаточно взгляда на пятно, иногда в качестве диагностического средства можно использовать линейку. „Я видела немало пациентов с таким пятном в этом году, по моему ощущению, их больше, чем в предыдущие годы“.
По мнению семейного врача, история осложняется в случае, когда у больного не появляется типичное красное пятно (это треть больных боррелиозом) и пациент не помнит об укусе клеща (две трети больных боррелиозом). Другие жалобы при боррелиозе весьма неспецифичны: температура, озноб, тошнота, боли в суставах (у трети больных), сердцебиение, головокружение и др. По данным Роспу, подобные жалобы могут возникать как минимум при 50 других заболеваниях, и если беспокойство пациенту доставляют такие расплывчатые симптомы, найти причину может быть непросто. „Часто все усугубляется еще и тем, что человек уже переболел боррелиозом, а мы знаем, что антитела типа IgG, показывающие заражение, могут оставаться в крови на всю жизнь. В сложных случаях часто на помощь приходит острый глаз врачей-инфекционистов“, — поясняет семейный врач.
„Все больные должны знать об усталости после излечения от болезни Лайма. В течение года после успешной борьбы с бактерий Borrelia, могут сохраняться жалобы, подобные болезни Лайма: усталость, затуманенное мышление или блуждающие боли в мышцах и суставах. Считается, что это раздраженная бактериями иммунная система, которой нужно время, чтобы успокоиться“, — объясняет Пирет Роспу. По ее словам, исследования показывают, что повторное использование антибиотиков не улучшает самочувствие этих пациентов. „Подобно синдрому хронической усталости или затяжному COVID в настоящее время нет хороших решений для помощи пациентам с длительными жалобами после болезни Лайма“.