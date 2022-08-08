ФОТО | Двух зайцев одним выстрелом: ночью полиция поймала двух пьяных водителей одновременно

В воскресенье, за несколько минут до полуночи, сообщили о ДТП на 4-м километре дороги Метскюла-Килду, в деревне Иваски волости Пыхья-Сакала Вильяндиского уезда: BMW X5 вылетел в кювет. Мужчина за рулем был явно пьян, это подтвердил полицейский алкотестер.

Через несколько мгновений мимо места аварии проехала машина и остановилась на обочине. Если поначалу можно было подумать, что это, возможно, любопытный сельский житель, то спустя некоторое время раскрылась настоящая причина. Женщина за рулем Opel отправилась на поиски съехавшего в кювет мужчины. Поведение женщины заставило полицию заподозрить, что она тоже может быть нетрезвой. Проверка алкотестером показала, что полиция не ошиблась.