ФОТО И ВИДЕО | Кая Каллас в Нарве: хотя у нас разное понимание прошлого, нам нужно сосредоточиться на общем будущем(8)
Сегодня премьер-министр Кая Каллас приехала с визитом в Ида-Вирумаа, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг монументов советского времени с представителями Нарвской мэрии и городского собрания, а также с властями Нарва-Йыэсуу. После чего состоялась пресс-конференция главы правительства в зале Narva Vaba Lava. В пресс-конференции участвовала и мэр Нарвы Катри Райк.
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Вступительное слово Каи Каллас:
Я очень благодарна за оперативность Нарвскому горсобранию. Нахожусь здесь для того, чтобы объяснить решение правительства о том, что советские военные памятники должны быть удалены из общественного пространства.
Решение правительства касается всей Эстонии, в том числе и Нарвы.
Война в Украине вскрыла старые раны и всколыхнула память о преступлениях советского режима, которые были совершены в годы оккупации. Вся символика напоминает об этом.
Я благодарна Нарвскому горсобранию за понимание. За то, что Нарвское горсобрание обратилось ко мне с просьбой о необходимости переноса памятника-танка.
Перенос будет сделан достойно. Жители Эстонии, независимо от языка, сражались на обеих сторонах. Память погибших следует чтить на кладбище. Вне зависимости от того, что у нас разное понимание прошлого, нам надо сосредоточиться на нашем общем будущем. Никто не хочет, чтобы дома у нас были проблемы, чтобы что-то ломали. Мы не должны подрывать наш дом внешней пропагандой.
У нас с местной властью было общее понимание того, что демонтаж памятника нужно сделать быстро, чтобы напряжение в обществе не достигло максимальной точки.
Вступительное слово Катри Райк:
Напряжение после решения правительства выросло. Нарвский танк стал символом всех советских памятников. То решение, которое в Нарве принято и подписано, было невозможно еще месяцем ранее. Как подчеркнула премьер-министр, важно, чтобы это было сделано быстро. Речь идет о двух неделях. Решено временно убрать танк из публичного пространства, после чего будет решен вопрос о его постоянном местонахождении.
Для нас сейчас главное - успокоить людей. Объяснить людям, что танк не будет демонтирован ночью.
ВОПРОСЫ
О сроках демонтажа
Каллас: Во время встреч с нарвскими властями шла речь о 2 неделях, но я считаю это слишком долгим сроком. Здесь многое зависит от нарвских властей.
Райк: Самое важное, что мы сейчас в состоянии держать напряжение под контролем.
Встретится ли премьер-министр с людьми у танка?
Каллас: В Эстонии красноармейских памятников 200-400. У меня нет намерения ездить к ним ко всем. У меня была просьба, чтобы члены горсобрания это сделали, потому что они - представители жителей Нарвы, они могут лучше всего поговорить с людьми.
Райк: Мы встречались сегодня с членами НКО, которые находились у памятника. Депутаты горсобрания поедут туда, чтобы поговорить на месте с людьми.
Доверяет ли государство Нарве?
Каллас: Есть риски, которые не видят члены горсобрания, но видит государство. Считаю позитивным тот момент, что и горуправа, и Нарвское горсобрание приняли это решение. Мы с членами горсобрания подчернули, что важно сотрудничество сторон. Наша встреча прошла конструктивно и с хорошим настроем. Нашая общая цель - чтобы в городе не было беспорядков, которые еще больше расколют общество.
О дополнительных благах, которые якобы может получить Нарва от государства „в обмен“ на перенос танка
Каллас: Такого разговора не было. Мы много инвестировали в Ида-Вирумаа, будем делать это и в дальнейшем. И это никак не связано с памятниками воинам Красной армии.
Перед пресс-конференцией
„Я еду в понедельник в Нарву, чтобы обсудить с руководителями местного самоуправления напряженность, возникшую вокруг монументов, разъяснить решение правительства, почему монументы, установленные советской властью, необходимо убрать из публичного пространства“, - сказала премьер-министр Кая Каллас в воскресенье.
„Правительство считает очень важным, чтобы местные жители могли чтить свои традиции, но это нужно делать таким образом, который для Эстонии не ассоциируется со страданиями людей под гнетом советской оккупации и не поддерживает войну в Украине. Память нельзя использовать для оправдания вражды и насилия, направленных против других национальностей или отдельных людей. Никто не запрещает чтить память погибших, но это необходимо делать в подобающем месте, где это не наносит ущерба обществу“, - сказала премьер-министр.
Как стало известно в понедельник, правящая в Нарве коалиция, образованная фракцией Narva Tulevik (депутаты от „Списка Катри Райк“) и партией „Эстония 200“, приняла решение о переносе установленного в городе советского танка-памятника.
При горсобрании создадут временную комиссию, которая примет решения по поводу будущего остальных советских памятников на территории Нарвы.