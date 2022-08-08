ФОТО И ВИДЕО | Кая Каллас в Нарве: хотя у нас разное понимание прошлого, нам нужно сосредоточиться на общем будущем

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Вступительное слово Каи Каллас:

Я очень благодарна за оперативность Нарвскому горсобранию. Нахожусь здесь для того, чтобы объяснить решение правительства о том, что советские военные памятники должны быть удалены из общественного пространства.

Решение правительства касается всей Эстонии, в том числе и Нарвы.

Война в Украине вскрыла старые раны и всколыхнула память о преступлениях советского режима, которые были совершены в годы оккупации. Вся символика напоминает об этом.

Я благодарна Нарвскому горсобранию за понимание. За то, что Нарвское горсобрание обратилось ко мне с просьбой о необходимости переноса памятника-танка.

Перенос будет сделан достойно. Жители Эстонии, независимо от языка, сражались на обеих сторонах. Память погибших следует чтить на кладбище. Вне зависимости от того, что у нас разное понимание прошлого, нам надо сосредоточиться на нашем общем будущем. Никто не хочет, чтобы дома у нас были проблемы, чтобы что-то ломали. Мы не должны подрывать наш дом внешней пропагандой.

У нас с местной властью было общее понимание того, что демонтаж памятника нужно сделать быстро, чтобы напряжение в обществе не достигло максимальной точки.

Вступительное слово Катри Райк:

Напряжение после решения правительства выросло. Нарвский танк стал символом всех советских памятников. То решение, которое в Нарве принято и подписано, было невозможно еще месяцем ранее. Как подчеркнула премьер-министр, важно, чтобы это было сделано быстро. Речь идет о двух неделях. Решено временно убрать танк из публичного пространства, после чего будет решен вопрос о его постоянном местонахождении.

Для нас сейчас главное - успокоить людей. Объяснить людям, что танк не будет демонтирован ночью.

ВОПРОСЫ

О сроках демонтажа

Каллас: Во время встреч с нарвскими властями шла речь о 2 неделях, но я считаю это слишком долгим сроком. Здесь многое зависит от нарвских властей.

Райк: Самое важное, что мы сейчас в состоянии держать напряжение под контролем.