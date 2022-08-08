Нарвское горсобрание решило демонтировать танк-памятник и предложило „мирное решение“ вопроса(107)
Правящая в Нарве коалиция, образованная фракцией Narva Tulevik (депутаты от „Списка Катри Райк“) и партией „Эстония 200“, приняла решение о переносе установленного в городе советского танка-памятника, пишет rus.err.ee.
Решение было принято в воскресенье вечером на собрании коалиции, сообщил в понедельник глава нарвского округа „Эстонии 200“ Денис Ларченко.
По его словам, коалиция решила созвать при первой возможности заседание горсобрания, на котором будет принято решение поручить горуправе демонтировать нарвский танк и перевезти его временно в закрытое и безопасное место на территории города.
При горсобрании также создадут временную комиссию, которая примет решения по поводу будущего остальных советских памятников на территории Нарвы.
По словам Ларченко, данное решение принимается из желания снизить напряженность, возникшую вокруг танка. „Мы должны принять решения по поводу будущего советских памятников в Нарве, и эти решения должны принять сами нарвитяне“, - сказал Ларченко.
„Мы не хотим новой „бронзовой ночи“ и найдем решение этого вопроса в тесном сотрудничестве с местными организациями. Мы искренне надеемся, что и оппозиция в нарвском горсобрании поддержит наше предложение, и мы сможем энергично двигаться дальше с этой темой“, - добавил он.
Нарва предлагает „мирное решение“ в вопросе демонтажа
Как сообщают власти Нарвы, во время пресс-конференции в Нарве представители городского собрания передали в руки премьер-министра Эстонии, Каи Каллас документ, где предложили мирное решение в вопросе демонтажа Нарвского памятника „Танк-34“.
„В последние дни действия и выступления членов Правительства не оставляют сомнений, что судьба нашего памятника Танк Т-34 решена, вне зависимости от мнения и действий жителей Нарвы. Он будет демонтирован с постамента и „убран из публичного пространства“, так сформулирована цель этих действий. Безусловно, силовое решение вопроса спровоцирует серьезный конфликт жителей и государственной власти. Но сегодня точно такую же опасность для людей, для страны, для всех культурных, интеграционных, экономических и исторических процессов несут также призывы сохранить памятник в его сегодняшнем виде, призывать к этому – значит тоже провоцировать новые конфликты и новые опасные для общества события“, - сообщают власти Нарвы.
Депутаты Нарвского Городского собрания, осознавая культурную ценность памятника, поддерживая желание жителей сохранить Танк Т-34, как важное историческое наследие, предлагают мирное решение этого сложнейшего и очень резонансного сегодня вопроса:
Перенести памятник Танк Т-34 из публичного пространства временно на одну из закрытых городских территорий, изменив его статус с памятника на музейный экспонат.
Для определения нового месторасположения музейного экспоната Танк Т-34 создать совместную рабочую группу, в состав которой войдут представители всех фракций Нарвского Городского собрания, профильных некоммерческих объединений и других общественных организаций города.
Разработать рабочей группой в сотрудничестве с депутатским корпусом и жителями города Нарва совместное решение о сохранении и экспонировании музейного экспоната Танк Т-34, основываясь на действующей законодательной базе, а также учитывая законодательные акты, которые будут приняты Правительством Эстонской республики в ближайшее время.
„Мы считаем, что такое компромиссное решение позволит избежать раскола гражданского общества, возникновения конфликтных ситуаций и непоправимых последствий. Мы открыты к диалогу и сотрудничеству“, - заявили представители Нарвского городского собрания.