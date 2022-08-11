Беда с эстонским интернет-магазином: при заказе стоимость доставки 3 евро, при возврате - плати 16 и отправляй в Литву

Интернет-магазин bestnfast.ee активно рекламирует себя в Facebook . Там с товарами магазина познакомилась и Марис, которой на глаза попался свитер с мягкой и теплой подкладкой. В рекламном ролике показывают женщину, свернувшуюся калачиком на диване в большом и удобном худи.

„Заказать было легко, и он прибыл довольно быстро“, — говорит Марис. Но когда товар пришел, это оказалось нечто совершенно иное. „Какая-то ерунда, с некрасивой подкладкой“, — возмущается Марис. На видео и фотографиях худи с мягкой подкладкой. А на самом деле в нем виднелись швы - подкладки не было.