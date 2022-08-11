11.08.2022, 14:00
Беда с эстонским интернет-магазином: при заказе стоимость доставки 3 евро, при возврате - плати 16 и отправляй в Литву
ФОТО: Erakogu
Интернет-магазин отправляет покупателям некачественный товар. При возврате клиентов ждет еще один неприятный сюрприз, - пишет Eesti Ekspress.
Интернет-магазин bestnfast.ee активно рекламирует себя в Facebook. Там с товарами магазина познакомилась и Марис, которой на глаза попался свитер с мягкой и теплой подкладкой. В рекламном ролике показывают женщину, свернувшуюся калачиком на диване в большом и удобном худи.