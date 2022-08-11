Новости Эстонии
11.08.2022, 14:00

Беда с эстонским интернет-магазином: при заказе стоимость доставки 3 евро, при возврате - плати 16 и отправляй в Литву

 
ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ: Вместо рекламируемого в интернет-магазине теплого худи на толстой подкладке прибыл тонкий и некачественный предмет одежды.
ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ: Вместо рекламируемого в интернет-магазине теплого худи на толстой подкладке прибыл тонкий и некачественный предмет одежды.
ФОТО: Erakogu

Интернет-магазин отправляет покупателям некачественный товар. При возврате клиентов ждет еще один неприятный сюрприз, - пишет Eesti Ekspress.

Интернет-магазин bestnfast.ee активно рекламирует себя в Facebook. Там с товарами магазина познакомилась и Марис, которой на глаза попался свитер с мягкой и теплой подкладкой. В рекламном ролике показывают женщину, свернувшуюся калачиком на диване в большом и удобном худи.

„Заказать было легко, и он прибыл довольно быстро“, — говорит Марис. Но когда товар пришел, это оказалось нечто совершенно иное. „Какая-то ерунда, с некрасивой подкладкой“, — возмущается Марис. На видео и фотографиях худи с мягкой подкладкой. А на самом деле в нем виднелись швы - подкладки не было.

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