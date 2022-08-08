Распространенный белый пищевой краситель больше нельзя использовать в пищу

По словам ведущего специалиста отдела продуктов питания Департамента сельского хозяйства и продовольствия Яаны Оона, диоксид титана разрешалось использовать в качестве белого пищевого красителя в рыбных продуктах, хлебобулочных изделиях и сластях. „Продукты, произведенные до 7 августа, могут продаваться до тех пор, пока не закончатся запасы, но такие товары больше нельзя ввозить в Европейский Союз. Например, глазурь, различные начинки, ароматизированные взбитые сливки и т.д., в производстве которых использовался диоксид титана и которые были изготовлены до 7 августа, могут продаваться и после этой даты, но с 8 августа их нельзя использовать для изготовления тортов“, — объяснила Оона.

Смеси добавок с диоксидом титана так же могут реализовываться потребителю до момента наличия продукции на складе. „Поэтому в течение определенного периода потребитель все еще может покупать и использовать продукты, содержащие диоксид титана“, — пояснила Оона.

Департамент информирует предприятия о запрете диоксида титана с прошлого года.

В прошлом году Европейский департамент по безопасности пищевых продуктов (EFSA) пришел к выводу, что нельзя исключить токсическое воздействие диоксида титана на клеточный генетический материал, то есть ДНК. Тем не менее, EFSA не выявил непосредственных проблем со здоровьем, связанных с использованием диоксида титана в качестве пищевой добавки, поэтому и был разрешен плавный переход.

Добавка диоксид титана представляет собой белый пищевой краситель. Если продукт содержит диоксид титана, в списке ингредиентов на этикетке продукта есть слова „пищевой краситель диоксид титана“ или „пищевой краситель E 171“.