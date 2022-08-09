Продавец российский мебели: и что теперь делать? Хоть закрывайся(13)
В маленьких магазинах, расположенных в торговых центрах Idakeskus и Mustakivi, по-прежнему продается товар из России и Беларуси. По словам продавцов, спрос на него по-прежнему велик, пишут „Деловые ведомости“.
Магазин рядом с торговым центром Idakeskus плотно забит мебелью, так что на первый взгляд и не скажешь, что сюда уже несколько месяцев не привозят новый товар. Однако владелица магазина, глава компании Revita-Est OÜ Галина Клепач, утверждает, что дела плачевны.
По ее словам, санкции запрещают ввозить из России мебель, однако на мягкую мебель этот запрет не распространяется, и производство этой мебели в Новгороде продолжается. Однако, как рассказывает Клепач, закупить эту мебель ее фирма не может, т.к. банковские расчеты с Россией заблокированы.
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