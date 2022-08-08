Пьяный мужчина без прав угнал машину, попытался скрыться от полиции и вылетел с дороги

В 2:50 на 1-м перекрестке шоссе Таллинн-Саку и дороги Саку в Сакуской волости произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 32-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения и без водительских прав соответствующей категории на угнанном автомобиле Volkswagen Passat пытался скрыться от полицейской машины, которая подала сигнал остановки, не справился с управлением, врезался в бордюр островка безопасности и столб дорожного знака, после чего вылетел в кювет. Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 3:01 25-летняя женщина не справилась с управлением электросамокатом на Пярнуском шоссе в Таллинне и упала. Женщину доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу. Примерно в это же время тоже на Пярнуском шоссе произошло еще одно похожее происшествие, в котором пострадал несправившийся с управлением электросамокатом мужчина. Его также доставили в больницу.

В 4:42 20-летняя женщина съехала с дороги на автомобиле Toyota Corolla на 20-м километре дороги Эясмяэ–Хаапсалу–Рохукюла в Харьюмаа. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 5:30 утра в Тапа произошло дорожно-транспортное происшествие, где на улице Пикк 23-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения выехала с дороги на электросамокате, ударилась о бетонный цветочный горшок и упала. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 12:40 на Нарвском шоссе в Таллинне неизвестный водитель на автомобиле Toyota Avensis, совершавший правый поворот, сбил 48-лентюю женщину на самокате и скрылся с места происшествия. Пострадавшую доставили в Ида-Таллинскую центральную больницу.

В 13:46 32-летний мужчина упал с электросамоката на улице Гонсиори в Таллинне. Его доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 18:34 в Таллинне на улице Кай 54-летний мужчина не справился с управлением велосипедом и упал. Велосипедиста доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

За прошедшие сутки задержано 30 водителей автотранспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.