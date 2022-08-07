Россиянин у монумента „Танк“: это память о русских людях, которые не порабощали и захватывали, а защищали и освобождали

Мужчина соглашается поговорить, сообщает, что его зовут Самвел. К „Танку“ он приехал, чтобы сделать памятное фото, поскольку монумент могут демонтировать.

„Прискорбно все это. „Танк“ никому не мешает, но сейчас сложилось такое отношение к России, стали не любить. Хотя я считаю, что это память русских людях, которые не порабощали и захватывали, а защищали и освобождали“, - говорит Самвел.

Мужчина удивлен, что к памятнику приезжают много людей. „Много единомышленников даже в другой стране. Спасибо всем. Жалко будет, если его уберут“, - говорит мужчина.

По словам Самвела, он приехал в Эстонию к друзьям, проезжая мимо памятника, решил у него сфотографироваться. Также мужчина рассказал, что в российских СМИ тоже говорят о нарвском монументе „Танк“.