Новый вид мошенничества: вас могут обвинить в том, что вы совершили преступление на сексуальной почве
На этой неделе полиция объявила в своих социальных сетях, что действует новая схема мошенничества: человеку сообщают, что он находится под следствием за сексуальное преступление. На такое письмо ни в коем случае нельзя отвечать или открывать ссылки.
В последние дни многие люди получили письма из полиции о возбуждении дела о совершении сексуальных преступлений. Несколько читателей, получивших подобное письмо, написали в Delfi и рассказали об этом.
„Пожалуйста, удалите письмо из основного почтового ящика, а также из папки удаленных электронных писем“, — комментирует ситуацию полицию.
Как распознать фишинговое письмо?
Логотипы растягиваются или сжимаются.
Встречаются опечатки.
Названия учреждений вымышлены.
Электронная почта отправителя выглядит подозрительно.