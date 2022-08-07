Новости Эстонии
07.08.2022, 21:17

Новый вид мошенничества: вас могут обвинить в том, что вы совершили преступление на сексуальной почве

 
Delfi
Petukiri
Petukiri
ФОТО: Erakogu

На этой неделе полиция объявила в своих социальных сетях, что действует новая схема мошенничества: человеку сообщают, что он находится под следствием за сексуальное преступление. На такое письмо ни в коем случае нельзя отвечать или открывать ссылки.

В последние дни многие люди получили письма из полиции о возбуждении дела о совершении сексуальных преступлений. Несколько читателей, получивших подобное письмо, написали в Delfi и рассказали об этом.

„Пожалуйста, удалите письмо из основного почтового ящика, а также из папки удаленных электронных писем“, — комментирует ситуацию полицию.

Как распознать фишинговое письмо?

  • Логотипы растягиваются или сжимаются.

  • Встречаются опечатки.

  • Названия учреждений вымышлены.

  • Электронная почта отправителя выглядит подозрительно.

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