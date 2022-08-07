Осенью в Эстонии к учебе приступят 3500 украинских детей

Больше всего украинских учеников в Харьюмаа. Весной Таллинн открыл в филиале гимназии Лиллекюла специальную школу для детей военных беженцев. Осенью в ней начнут учебу около 450 учеников первого-шестого классов, сообщила в воскресенье „Актуальная камера“.

В сентябре откроется созданная государством Школа свободы в Таллинне, где смогут учиться 600 украинских школьников с седьмого по двенадцатый классы. В школе часть предметов будет преподаваться на украинском языке, а часть - на эстонском.