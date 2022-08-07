07.08.2022, 20:58
Осенью в Эстонии к учебе приступят 3500 украинских детей
ФОТО: | Ekspress Meedia
В Эстонии сейчас находятся около семи тысяч украинских детей, которые обязаны ходить в школу, пишет rus.err.ee.
Больше всего украинских учеников в Харьюмаа. Весной Таллинн открыл в филиале гимназии Лиллекюла специальную школу для детей военных беженцев. Осенью в ней начнут учебу около 450 учеников первого-шестого классов, сообщила в воскресенье „Актуальная камера“.
В сентябре откроется созданная государством Школа свободы в Таллинне, где смогут учиться 600 украинских школьников с седьмого по двенадцатый классы. В школе часть предметов будет преподаваться на украинском языке, а часть - на эстонском.