Украинские беженцы: Эстония нас не пустила, но мы проехали через Финляндию(56)
Беженцы и волонтеры считают, что Эстония по некоторым причинам не пропускает украинцев даже с безупречными документами. Волна беспокойства началась с истории мариупольцев Марии и Станислава (фамилии редакции известны). Семейная пара прибыла в пункт пропуска Ивангород-Нарва, но попасть в Эстонию так и не смогла. Причины выяснял RusDelfi.
Волонтеры имеют свою точку зрения на проблему запрета на въезд в Эстонию некоторых украинцев и считают, что людей „разворачивают“ из-за того, что они часто ездили в Россию. „А ведь многие украинцы были там на заработках. Нянями, уборщицами, водителями. Обычная практика. Теперь, видимо, из-за этого они стали угрозой безопасности“, — пожимают плечами волонтеры.
После повторяющихся случаев, когда украинских беженцев не пропускали через эстонскую границу, волонтеры стали задумываться над тем, чтобы начать разрабатывать новые альтернативные маршруты „мимо“ Эстонии. Сюда же направлять только тех, у кого в наличии безупречные документы. Хотя, по словам волонтеров, Мария и Станислав ехали с абсолютно всем нужным пакетом документов, и это не помогло.