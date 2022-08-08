Украинские беженцы: Эстония нас не пустила, но мы проехали через Финляндию

Волонтеры имеют свою точку зрения на проблему запрета на въезд в Эстонию некоторых украинцев и считают, что людей „разворачивают“ из-за того, что они часто ездили в Россию. „А ведь многие украинцы были там на заработках. Нянями, уборщицами, водителями. Обычная практика. Теперь, видимо, из-за этого они стали угрозой безопасности“, — пожимают плечами волонтеры.

После повторяющихся случаев, когда украинских беженцев не пропускали через эстонскую границу, волонтеры стали задумываться над тем, чтобы начать разрабатывать новые альтернативные маршруты „мимо“ Эстонии. Сюда же направлять только тех, у кого в наличии безупречные документы. Хотя, по словам волонтеров, Мария и Станислав ехали с абсолютно всем нужным пакетом документов, и это не помогло.

„Сейчас, видимо, будут тщательно смотреть паспорта. Если у людей были поездки в Беларусь и Россию, то их могут посчитать угрозой национальной безопасности и потенциальными диверсантами“, — с горечью констатируют волонтёры. И активно отправляют украинских беженцев через Финляндию: там проблем пока не возникает.