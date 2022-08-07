07.08.2022, 12:10
На 80 рабочих мест в йыхвиском магазине Lidl претендовали 320 человек(7)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Немецкая сеть розничной торговли Lidl открыла на этой неделе построенный на окраине Йыхвиского парка магазин, в котором будут работать 80 человек, пишет rus.err.ee.
Руководитель по коммуникациям Lidl Катрин Сеппель сказала „Северному побережью„, что на одно место претендовали около четырех человек. Отобранные прошли двухмесячное основательное обучение в других ранее открытых магазинах торговой сети в Эстонии. Также все работники магазина в Йыхви владеют эстонским языком как минимум на уровне категории B1.
По словам Сеппель, Lidl платит своим сотрудникам больше, чем большинство других торговых предприятий в Эстонии: минимальная почасовая ставка составляет 6,1 евро, плюс доплаты.