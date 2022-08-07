На 80 рабочих мест в йыхвиском магазине Lidl претендовали 320 человек

Руководитель по коммуникациям Lidl Катрин Сеппель сказала „Северному побережью„, что на одно место претендовали около четырех человек. Отобранные прошли двухмесячное основательное обучение в других ранее открытых магазинах торговой сети в Эстонии. Также все работники магазина в Йыхви владеют эстонским языком как минимум на уровне категории B1.