Урмас Рейнсалу пообещал Тихановской, что Эстония продолжит выдачу белорусам гуманитарных и учебных виз
Лидер белорусских демократических Светлана Тихановская созвонилась с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу. Политики обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с Беларусью, в том числе выдачу виз гражданам Беларуси. Об этом рассказал советник Тихановской Франак Вячорка, пишет „Зеркало“.
По словам Вячорки, Рейнсалу заверил Тихановскую, что Эстония продолжит выдавать белорусам гуманитарные визы. Не будут введены визовые ограничения и для белорусских студентов. Также стороны обсудили войну в Украине, ситуацию с политзаключенными в Беларуси и рельсовых партизан.
Кроме этого, в Эстонии появился официальный представить Тихановской, но его имя не сообщается. Этот человек займется „вопросами белорусов“ и коммуникацией с правительством страны.
Напомним, что в конце июля правительство Эстонии ограничило возможность краткосрочного трудоустройства граждан России и Беларуси. Оно может быть оформлено в Эстонии только при наличии уже действующей визы, выданной Эстонией.