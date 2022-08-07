Урмас Рейнсалу пообещал Тихановской, что Эстония продолжит выдачу белорусам гуманитарных и учебных виз

По словам Вячорки, Рейнсалу заверил Тихановскую, что Эстония продолжит выдавать белорусам гуманитарные визы. Не будут введены визовые ограничения и для белорусских студентов. Также стороны обсудили войну в Украине, ситуацию с политзаключенными в Беларуси и рельсовых партизан.

Кроме этого, в Эстонии появился официальный представить Тихановской, но его имя не сообщается. Этот человек займется „вопросами белорусов“ и коммуникацией с правительством страны.

Напомним, что в конце июля правительство Эстонии ограничило возможность краткосрочного трудоустройства граждан России и Беларуси. Оно может быть оформлено в Эстонии только при наличии уже действующей визы, выданной Эстонией.