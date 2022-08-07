ГРАФИКИ | Цена электричества в июле была рекордной, превзойдя даже прошлогодний декабрь

Рост цен на электроэнергию набрал обороты еще в начале прошлого лета, но эти цены меркнут по сравнению с тем, что произошло в этом году с точки зрения цен на бирже электроэнергии. За тот же период с начала июня по сегодняшний день в прошлом году средняя цена составляла 78 евро за мегаватт-час. Этим летом средняя цена составляла 212 евро за мегаватт-час.