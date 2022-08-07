Новости Эстонии
07.08.2022, 08:40

ГРАФИКИ | Цена электричества в июле была рекордной, превзойдя даже прошлогодний декабрь

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Juulis oli elektri keskmiseks hinnaks 233,2 eurot megavatt-tunni eest. Esimeste päevade põhjal on augustis hind veelgi kallim.
Juulis oli elektri keskmiseks hinnaks 233,2 eurot megavatt-tunni eest. Esimeste päevade põhjal on augustis hind veelgi kallim.
ФОТО: Kevin Melk | Ekspress Meedia

В летние месяцы цена на электроэнергию на бирже Nord Pool остается на высоком уровне, превышая прошлогодние цены в среднем почти в три раза.

Рост цен на электроэнергию набрал обороты еще в начале прошлого лета, но эти цены меркнут по сравнению с тем, что произошло в этом году с точки зрения цен на бирже электроэнергии. За тот же период с начала июня по сегодняшний день в прошлом году средняя цена составляла 78 евро за мегаватт-час. Этим летом средняя цена составляла 212 евро за мегаватт-час.

При этом цена в июле была рекордной, превзойдя даже прошлогодний декабрь. По первым числам августа видно, что и этот рекорд может оказаться побитым.

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