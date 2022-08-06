ФОТО |„Мы вернулись!“ В Таллинн прибыл десантный корабль США

По словам сержанта Йохума, экипаж корабля имеет возможность по-настоящему познакомиться с эстонской культурой. „Два месяца назад мы принимали участие в учениях „Еж“ в Эстонии, но, к сожалению, не смогли остаться дольше из-за миссии. Теперь мы снова здесь. Мы находимся в Эстонии, чтобы наладить отношения с другими странами НАТО, укрепить безопасность, а также возможность сотрудничать со страной таким образом, чтобы в операции все шло гладко“, — пояснил сержант.