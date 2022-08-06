Эксперт по энергетике: Европе надо готовиться к зиме

— Этого никто не знает. Но Вы не зря не упомянули о том, что может быть „холодный апокалипсис“, как это источает российская пропаганда, что Европа замёрзнет без российского газа. Напомню, что год назад они говорили то же самое, в контексте „Северного потока – 2“. Если вспомнить, как они пытались протолкнуть „Северный поток – 2“ после встречи Байдена и Меркель, когда США смягчили своё отношение к этому трубопроводу, то дальше начался не просто активный шантаж Европы, но и подсушивание газового европейского рынка и взлёт цен на космический уровень. Но, как видим, из этой газпромовско-кремлёвской страшилки ничего не получилось. Европа пережила зиму. Путин рассказывал о дефиците газа в 70.000.000.000 м3 на европейском рынке, но оказалось, что зиму можно пережить с дефицитом газа, и Европа прошла через это. Конечно, не было того дефицита, который был описан. Сейчас они расписывают по тому же самому шаблону, только в эпицентре внимания теперь не „Северный поток – 2“, а „Северный поток – 1“. Поэтому росспропаганда занимается своим привычным делом, а Европе надо готовиться к зиме.

— Если Россия перекроет и последние 20% загрузки „Северного потока - 1“, то будет „ноль“. Но, когда речь идет о „Северном потоке -1“, то конечно, это манипулятивное прикрытие какими-то техническими проблемами с этой турбиной. Странно, конечно, что западные политики на это „ведутся“, особенно в Германии. Хотя при этом заявляют, что со стороны России это манипуляции, потому что на компрессорной станции „Портовая“ - стартовой точке „Северный поток – 1“ со спутника очень четко видно, что там, в наличии еще две запасных турбины, которые не включены в эксплуатацию. Они для этого и предназначены, что в случае выхода из строя одной турбины или остановки на профилактические работы, включаются запасные турбины. Обычно такая резервная турбина одна, но здесь их целых две! Каждая из них поменьше мощностью, но в сумме это больше, чем та пресловутая турбина, которая прибыла из Канады в Германию. Для людей, сведущих в технических вопросах, эти заявления выглядят как откровенная ложь и манипуляции. Однако Россия на это сознательно идет с тем, чтобы заставить прежде всего немецкое правительство изменить подходы, и российские представители предлагают пересмотреть отношение к „Северному потоку – 2“, который проходит рядом. Какая разница, по каким трубам идет газ? С таким же успехом он может идти по трубам „Ямал-Европа“ через территорию Беларуси и Польши в Германию. А там перекачка – ноль. Газ может идти через украинскую газотранспортную систему, где свободные мощности превышают объемы любого „Северного потока“. Но они не хотят идти этим путем, а хотят, чтобы ЕС поменял режим санкций. Нарушил собственные принятые решения в отношении „Северного потока – 2“. И здесь прослеживается стратегическая цель – разрушить режим санкций ЕС по отношению к России. Сейчас летом „Газпром“ еще не избрал тактику немедленного прекращения поставок газа, хотя они к этому были готовы с тем, чтобы европейские хранилища не были наполнены на нормативные 80% к началу отопительного сезона через 2- 3 месяца. Они решили помучить европейских политиков, чтобы, войдя в холодный сезон, под тем или иным предлогом, или без всякого предлога перекрыть подачу. Пока прогнозы показывают, что в европейских хранилищах будет к 1 ноября необходимый 80%-ный уровень заполнения. При поставках из других источников зимний период будет пройден. Поэтому опять же вспомним прошлый год с той же шаблонной схемой действий России. Резкие действия достаточно прогнозируемы, и их исключать нельзя. Они не будут единственными действиями, которые будут направлены на изменение политики Запада по отношению к России.