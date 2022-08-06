„Не боюсь умереть, встану перед трактором“. Наблюдатели около монумента „Танк“ призывают Каю Каллас приехать в Нарву
Со среды около нарвского танка-памятника активисты организовали круглосуточное дежурство. Они призывают правительство в лице Каи Каллас к диалогу. В местной власти люди разочаровались.
Сегодня в Нарве был проливной дождь, но активистов, которые следят за ситуацией около танка-памятника, это не останавливает. Говорить с прессой согласны не все, но зато прямо поясняют: вы можете неправильно подать, убрать какие-то слова, так что потом будет вырезано из контекста. При этом у людей нет никакой агрессии, скорее всего это все же именно недоверие.
„Мы здесь со среды и будем стоять до последнего“, - говорит Олеся (имя изменено), которая уже четвертый день находится около памятника „Танк Т-34“ в Нарве. Говорить на камеру и фотографироваться женщина отказывается, также просит не писать ее имя. „Хорошо, мы с вами поговорим - на условиях, что вы не называете наши имена, не фотографируете, но у себя на портале делаете этот материал бесплатным для всех!“, - предлагает женщина.
„Только пишите все, как есть, как мы говорим. А то тут уже приезжали журналисты, мы давали им интервью, говорили минут 15. В итоге было опубликована совсем короткая фраза“, - поясняет Олеся.
„Мы здесь именно для этого, чтобы не было никаких провокаций. Если кто-то приезжает с алкоголем, банкой пива, то мы просим убрать алкоголь. Здесь не место для распития спиртного. Также каждое утро мы делаем уборку около памятника“, - продолжает она.
К разговору подключаются еще одна женщина и мужчина, которые ведут круглосуточное наблюдение около памятника. Они тоже попросили не писать их имена, назовем их Игорь и Жанна.
„А как вы думаете, почему люди сюда приезжают? - спрашивает Жанна. - Люди переживают за монумент, мы, нарвитяне, ежегодно сюда приезжаем 9 мая отдать дань памяти погибшим во Второй Мировой войне защитникам“.
Не за Путина, но за Эстонию
„Но вы поймите, - добавляет Олеся, - мы не поддерживаем Путина! Мы против войны! Мы хотим, чтобы люди жили мирно. И мы за нашу страну, за Эстонию. Мы любим нашу страну и не хотим отсюда уезжать. Но нам, нарвитянам, очень жалко, что правительство не хочет пойти с нами на диалог. Давайте решим вопрос с памятником по-доброму“.
В разговор вступает Игорь. Он обращает внимание, что ни один нарвский чиновник до сих пор не приехал к памятнику, чтобы поговорить с людьми.
„Был один“, - замечает Жанна. „Да, кстати! - говорит Олеся. - Вот он молодец, за него я и буду голосовать“. Олеся говорит, что разочаровалась в мэре Нарвы Катри Райк, которой нарвите выразили кредит доверия.
„Все верили в нее. Сломанная рука - не повод для отказа говорить с народом“, - уверена Жанна. „Мы же не заставляем ее здесь отжиматься“, - замечает Олеся.
Женщины сошлись на том, что к памятнику должен приехать кто-то из правительства. Игорь считает, что именно Кая Каллас должна приехать, которая на пресс-конференции правительства озвучила, что в Эстонии будут демонтированы советские памятники.
„Вообще непонятно, с кем говорить на эту тему. Да, было бы замечательно, если бы сюда приехала Кая Каллас и поговорила с нами. Или кто ответственный за этого? Любой член правительства, кто ответственный за решение о переносе памятника“, - говорит Жанна.
Женщина убеждена, что если танк-памятник и демонтируют, то он должен остаться в Нарве. Она предлагает создать для этого специальный музей. Олеся заверяет, что нарвитяне будут готовы вложить в это свои средства.
„Я не боюсь умереть“
„Мы построим свой музей, но это будет наш музей. Если нет другого выхода, то именно этот вариант нас и устроит. Эта наша память, это наша история, поймите же, наконец“, - говорит Олеся, которая поясняет, что это обращение адресует правительству.
Женщина продолжает доказывать, что нарвитяне согласны будут создать музей за свой счет и следить за состоянием памятника: „Вот мы с вами стоим около дома на колесах. Его нам бесплатно предоставил местный житель, которому небезразлична дальнейшая судьба танка. Посмотрите, нам привозят еду, воду. Люди приезжают и спрашивают: „Что вам привезти?“ Мы всем обеспечены, чтобы находиться здесь“.
„Конечно, с палками мы никуда не пойдем в случае чего“, - добавляет Олеся. „А я в случае чего - встану стеной перед трактором. Я не боюсь умереть“, - говорит Жанна.
Сегодня инициативная группа начала сбор подписей в поддержку танка-памятника, чтобы его оставить на месте. По словам одного из активистов, за 3 часа было собрано около 200 подписей.
Как раз в этот момент к памятнику подъезжают молодожены, чтобы сфотографироваться. Это Кирилл и Светлана, они из Нарвы. Оба поясняют, что для брачующихся нарвитян приезжать к памятнику - традиция .
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