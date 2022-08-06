„Не боюсь умереть, встану перед трактором“. Наблюдатели около монумента „Танк“ призывают Каю Каллас приехать в Нарву

Сегодня в Нарве был проливной дождь, но активистов, которые следят за ситуацией около танка-памятника, это не останавливает. Говорить с прессой согласны не все, но зато прямо поясняют: вы можете неправильно подать, убрать какие-то слова, так что потом будет вырезано из контекста. При этом у людей нет никакой агрессии, скорее всего это все же именно недоверие.

„Мы здесь со среды и будем стоять до последнего“, - говорит Олеся (имя изменено), которая уже четвертый день находится около памятника „Танк Т-34“ в Нарве. Говорить на камеру и фотографироваться женщина отказывается, также просит не писать ее имя. „Хорошо, мы с вами поговорим - на условиях, что вы не называете наши имена, не фотографируете, но у себя на портале делаете этот материал бесплатным для всех!“, - предлагает женщина.

„Только пишите все, как есть, как мы говорим. А то тут уже приезжали журналисты, мы давали им интервью, говорили минут 15. В итоге было опубликована совсем короткая фраза“, - поясняет Олеся.

„Мы здесь именно для этого, чтобы не было никаких провокаций. Если кто-то приезжает с алкоголем, банкой пива, то мы просим убрать алкоголь. Здесь не место для распития спиртного. Также каждое утро мы делаем уборку около памятника“, - продолжает она.

К разговору подключаются еще одна женщина и мужчина, которые ведут круглосуточное наблюдение около памятника. Они тоже попросили не писать их имена, назовем их Игорь и Жанна.

„А как вы думаете, почему люди сюда приезжают? - спрашивает Жанна. - Люди переживают за монумент, мы, нарвитяне, ежегодно сюда приезжаем 9 мая отдать дань памяти погибшим во Второй Мировой войне защитникам“.

Не за Путина, но за Эстонию

„Но вы поймите, - добавляет Олеся, - мы не поддерживаем Путина! Мы против войны! Мы хотим, чтобы люди жили мирно. И мы за нашу страну, за Эстонию. Мы любим нашу страну и не хотим отсюда уезжать. Но нам, нарвитянам, очень жалко, что правительство не хочет пойти с нами на диалог. Давайте решим вопрос с памятником по-доброму“.