Таллинн и Сингапур делятся опытом в создании умного города(8)
Находящаяся с недельным визитом в Сингапуре таллиннская делегация во главе с мэром Михаилом Кылвартом приняла участие в конференции World Cities Summit (WCS) и провела несколько встреч с местными учреждениями, предоставляющими услуги „умного города“. Мэр также пригласил своих сингапурских коллег принять участие в мероприятиях, которые Таллинн, как Зеленая столица Европы, будет проводить в следующем году.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что в ходе встреч с сингапурскими коллегами стороны обменялись опытом по развитию „умного города“ и достижению климатических целей.
„К примеру, в области управления транспортом Сингапур стремится к 2040 году полностью перейти на электрические технологии или на другой вид транспорта, работающий на чистой энергии – это касается как общественного транспорта, так и частных автомобилей. Цель Таллинна – перевести общественный транспорт на безуглеродное топливо к 2035 году, и нет сомнений, что новое поколение нашего общественного транспорта – это транспортные средства на электротяге, использующие чистую энергию – зеленое электричество и водород, - сказал Кылварт. – Мы также пригласили представителей Сингапура на конференции и мероприятия, которые Таллинн будет проводить в следующем году в качестве Зеленой столицы Европы“.
Мэр Таллинна также принял участие в форуме мэров World Cities Summit, в ходе которого стороны обсудили актуальные для городов вопросы и обменялись опытом по смягчению последствий изменения климата и адаптации к меняющимся условиям. Кроме того, Михаил Кылварт принял участие в панельной дискуссии WCS „Умные города“, основной темой обсуждения на которой стали проблемы, связанные с пандемией, а также подготовка к следующим кризисам и изменения в приоритетах т.н. „умного города“.
„Пандемия оказала большое влияние на развитие цифровых решений и открыла возможности для удаленной работы. Продолжающийся энергетический кризис и нехватка материалов заставили страны и города по всему миру задуматься об оптимизации использования ресурсов. В Таллинне перед нами также стоит задача ускорить переход на солнечную энергию и развивать экономику замкнутого цикла“, - сказал Кылварт.
В рамках визита таллиннская делегация встретилась с представителем предприятия NParks, занимающегося вопросами озеленения и местной парковой сети. В ходе встречи предприятие представило новые возможности использования зеленых зон Сингапура. Помимо этого, Таллинну будет полезен опыт Сингапура по части возможностей производства продуктов питания в городской среде и развития городского садоводства. Делегация также встретилась с представителями Земельного управления Сингапура (SLA), которое занимается вопросами, связанными с землей и недвижимостью, а также Агентства по городскому планированию Сингапура (URA), которое курирует стратегию городского пространства. Стороны подробно обсудили вопросы развития городской среды, разработки 3D-моделей городов, а также сохранения культурно-исторического наследия.
На встрече с представителями Министерства транспорта делегация ознакомилась с инновационными способами мобильности Сингапура. Представители Сингапура проявили большой интерес к эстонским компаниям, специализирующимся на технологии беспилотного транспорта, таким как Starship и Auvetech.
В состав таллиннской делегации, помимо мэра, вошли городской канцлер Кайри Вахер и директор по стратегическому развитию Райдо Рооп.
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