Таллинн и Сингапур делятся опытом в создании умного города

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что в ходе встреч с сингапурскими коллегами стороны обменялись опытом по развитию „умного города“ и достижению климатических целей.

„К примеру, в области управления транспортом Сингапур стремится к 2040 году полностью перейти на электрические технологии или на другой вид транспорта, работающий на чистой энергии – это касается как общественного транспорта, так и частных автомобилей. Цель Таллинна – перевести общественный транспорт на безуглеродное топливо к 2035 году, и нет сомнений, что новое поколение нашего общественного транспорта – это транспортные средства на электротяге, использующие чистую энергию – зеленое электричество и водород, - сказал Кылварт. – Мы также пригласили представителей Сингапура на конференции и мероприятия, которые Таллинн будет проводить в следующем году в качестве Зеленой столицы Европы“.

Мэр Таллинна также принял участие в форуме мэров World Cities Summit, в ходе которого стороны обсудили актуальные для городов вопросы и обменялись опытом по смягчению последствий изменения климата и адаптации к меняющимся условиям. Кроме того, Михаил Кылварт принял участие в панельной дискуссии WCS „Умные города“, основной темой обсуждения на которой стали проблемы, связанные с пандемией, а также подготовка к следующим кризисам и изменения в приоритетах т.н. „умного города“.

„Пандемия оказала большое влияние на развитие цифровых решений и открыла возможности для удаленной работы. Продолжающийся энергетический кризис и нехватка материалов заставили страны и города по всему миру задуматься об оптимизации использования ресурсов. В Таллинне перед нами также стоит задача ускорить переход на солнечную энергию и развивать экономику замкнутого цикла“, - сказал Кылварт.