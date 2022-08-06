Глава Нарвского профсоюза энергетиков: я реалист, уберут и танк-памятник

„Кроме негативных эмоций ничего больше нет“, - говорит он. По словам Зайцева, у работников предприятия „разговор был только на великом и могучем русском языке“.

По его словам, у работников Enefit данное решение руководства никаких культурных слов не вызвало. Тем не менее Зайцев заверяет, что профсоюз намерен рассмотреть законность переноса гаубицы и снос стелы с юридической точки зрения.

„Всю юридическую сторону мы будем проверять, Все, что мы сможем сделать, будем делать в рамках законодательства. Я понимаю, тяжело будет, прекрасно это осознаю, но руки опускать не будем“, - заверил он, добавив, что профсоюз будет работать в этом направлении и дальше.

„В сегодняшней Эстонии такие вещи были ожидаемы. Но все-таки это можно делать цивилизованно. Можно было поговорить с людьми заранее, обсудить, посмотреть на реакцию. Может, сделать это позже. К сожалению, стиль руководства предприятия на сегодняшний день таков, что… Авторитарный стиль управления: я решил, я сделал“, - говорит Зайцев.

На вопрос, что будет с танком-памятником в Нарве, Зайцев отвечает: „Я на сегодняшний день больше реалист: уберут и его. Уберут - однозначно. Вопрос времени - когда. Мы же знаем, что заседание правительства уже было. Решение принято на правительственном уровне. Но опять же, здесь юридические моменты. Танк - это собственность Нарвы“.

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