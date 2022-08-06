„Отопительный период еще впереди!“ Проект продовольственной помощи беженцам продолжается благодаря пожертвованиям
С помощью щедрых жертвователей сотни новых семей беженцев получат продовольственную помощь во время кризиса.
В начале июля газета Eesti Päevaleht писала о небольшом проекте под названием Toidukorv Sõjapõgenikele (“Продуктовая корзина для военных беженцев“), осуществляемым волонтерами . В рамках инициативы, украинским беженцам, попавшим в беду, покупали продукты на пожертвования. На тот момент сумма пожертвований составляла около 7000 евро.
После публикации статьи и распространения информации объем пожертвований за один день увеличился до 20 000 евро. В настоящее время собрано более 32 000 евро. „У меня просто пропал дар речи“, - говорит руководитель проекта Трийну Тикас. По ее словам, теперь у добровольцев есть все возможности, чтобы снова помогать нуждающимся. До увеличения объемов пожертвований людей приходилось ставить в лист ожидания и вносить туда новых людей не было возможности. Но теперь она вновь появилась.
На данный момент была оказана помощь 284 семьям, куплены продуктовые корзины приблизительно по 50 евро и потрачено 15 045 евро. Организацией помощи занимаются семь добровольцев.
„Осведомленность о нашем проекте выросла, и несколько человек обратились к нам с просьбой установить прямой контакт с некоторыми из семей, чтобы помочь им напрямую“, - рассказала Тикас.
На странице проекта в FB https://www.facebook.com/Toidukorvid вы можете увидеть галерею фотографий и сообщений с благодарностью, присланных нуждающимися после получения продуктовых корзин.
По словам Тикас, к ним по-прежнему обращаются беженцы, причем многие из них делают это повторно. „Они рассказывают, что получили помощь 1-2 месяца назад и все еще в ней нуждаются. Как правило, мы все-таки предлагаем разовую помощь, но если при уточнении выясняется, что конкретный случай действительно сложнее, иногда мы помогаем повторно“, - рассказала Тикас. „В Эстонии находится уже много украинских беженцев, и мы хотим быть готовыми поддержать как можно больше нуждающихся. Отопительный период еще впереди“.
Проект помощи будет продолжаться до тех пор, пока эстонский народ будет готов его поддерживать.
Поддержать проект можно здесь.
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