Таллинн рассматривает варианты ограничений въезда автомобилей в центр города

Целью, конечно же, является снижение загрязнения воздуха и тем самым спасение здоровья человека и окружающей среды в целом от токсичных газов.

В случае Лондона, это зоны, в которые разрешен бесплатный въезд только для мотоциклов и мопедов, которые соответствуют стандарту выбросов Euro 3, для автомобилей на бензине, соответствующих стандарту Euro 4 (NOx), и автомобилей на дизельном двигателе, соответствующих стандарту Euro 6 (NOx и PM). Если автомобиль не соответствует этим стандартам, взимается ежедневная плата в размере до 20 евро.

Вице-мэр Таллинна Мадле Липпус сообщила Forté, что вопрос о введении таких зон сейчас находится на рассмотрении Таллиннской городской управы.

„Мы также рассматриваем возможность создания зон с низким уровнем выбросов в общей планировке центра города, который сейчас разрабатывается“, - сказала Липпус. Она также отметила, что точные границы и условия зоны или зон еще уточняются.

Первый проект генерального плана центра города будет готов весной 2023 года. Так что времени осталось совсем немного.

Особенностью центра Таллинна является, конечно же, то, что здесь находится порт Ва́наса́дам, к которому большие грузовики едут по Рейди теэ. В то же время прилегающая улица Лийвалайа, по всей видимости, является районом с наихудшим качеством воздуха во всей Эстонии.

Токсичное загрязнение воздуха повышает риск сердечных и легочных заболеваний, обостряет хронические болезни, такие как астма, и ставит под угрозу здоровье детей. Во многих странах мира также ведутся дебаты о том, не следует ли допускать в центры городов только электромобили.

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