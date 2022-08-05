ФОТО | Затонувший в Таллиннском заливе катер поднят и доставлен на берег

По словам сотрудника службы PPA по противодействию загрязнению моря Мати Козе, катер решено было поднять потому, что утечка топлива грозила масштабным загрянением.

„Если бы его не подняли, то загрязнение, по всей вероятности, распространилось бы на заповедник Пальяссааре, а также пляжи Найссаара, Пирита, Виймси и Копли. Катер также препятствовал судоходству, так как его нос находился всего в метре под водой. Из-за нестабильного положения судна была опасность, что оно переломится пополам“.

Как сообщил начальник Центра морской охраны PPA Ханнес Матсина, работы по подъему прошли по плану, этому способствовали и благоприятные погодные условия. „Плавучий кран поднял затонувший катер и транспортировал его в порт Сюста, где судно подняли на причал. Далее катером будет заниматься страховая компания“, - сказал он.

Работы по подъему и доставке плавсредства на берег начались с участием нескольких судов в полдень и завершились около 20 часов.

Все расходы по операции покроет страховая фирма.

Напомним, что катер в субботу, 30 июля, пошел ко дну после вспыхнувшего на его борту пожара, к которому привела, по предварительным данным, техническая неполадка. Находившиеся на катере 10 человек пересели в спасательный плот, после чего их подобрала курсировавшая неподалеку яхта.