Банк: вклады являются безопасной альтернативой инвестированию

В последнее время все чаще говорят об инвестировании в акции, поскольку процентные ставки по депозитам не столь привлекательны. Но закончилось ли время вкладов? „Честный ответ заключается в том, что вклады никуда не пропали, они, наоборот, возвращаются“, – сказал Корк.

Некоторые банки начали постепенно повышать ставки по вкладам, и в то время, когда фондовые рынки нестабильны, а центральные банки начали повышать ставки, депозиты являются безопасным способом медленного, но стабильного роста денег. По словам Корка, вклады – это, безусловно, лучший вариант, чем хранение свободных денежных средств на обычном банковском счете. Нет смысла позволять инфляции „отгрызать“ столько денег“. Если инвестирование не кажется человеку правильным путем, вклады, безусловно, предлагают альтернативу и душевный покой“.

Однако вклад не должен быть единственным способом вложения денег для клиента. „Вклад – это, безусловно, безопасный способ приумножения денег, поскольку он имеет гарантию Банка Эстонии. Даже если с банком, в котором у человека открыт вклад, что-то случится, то владельцам счетов деньги будут возмещены“, – пояснил он. Вклады будут возмещаться в размере до 100% суммы, включая проценты, начисленные ко дню приостановки вклада. Максимальная сумма компенсации на одного вкладчика в одном банке составляет 100 000 евро. „Эти деньги всегда будут вашими“, – добавил Корк.

Не стоит класть все яйца в одну корзину