Банк: вклады являются безопасной альтернативой инвестированию(3)
Несмотря на то, что инвестирование – это модная тенденция, у жителей Эстонии по-прежнему много свободных денег, которые лежат на вкладах. Руководитель отдела розничного банкинга Luminor Каспар Корк рассказывает о плюсах и минусах размещения денег на вкладах.
В последнее время все чаще говорят об инвестировании в акции, поскольку процентные ставки по депозитам не столь привлекательны. Но закончилось ли время вкладов? „Честный ответ заключается в том, что вклады никуда не пропали, они, наоборот, возвращаются“, – сказал Корк.
Некоторые банки начали постепенно повышать ставки по вкладам, и в то время, когда фондовые рынки нестабильны, а центральные банки начали повышать ставки, депозиты являются безопасным способом медленного, но стабильного роста денег. По словам Корка, вклады – это, безусловно, лучший вариант, чем хранение свободных денежных средств на обычном банковском счете. Нет смысла позволять инфляции „отгрызать“ столько денег“. Если инвестирование не кажется человеку правильным путем, вклады, безусловно, предлагают альтернативу и душевный покой“.
Однако вклад не должен быть единственным способом вложения денег для клиента. „Вклад – это, безусловно, безопасный способ приумножения денег, поскольку он имеет гарантию Банка Эстонии. Даже если с банком, в котором у человека открыт вклад, что-то случится, то владельцам счетов деньги будут возмещены“, – пояснил он. Вклады будут возмещаться в размере до 100% суммы, включая проценты, начисленные ко дню приостановки вклада. Максимальная сумма компенсации на одного вкладчика в одном банке составляет 100 000 евро. „Эти деньги всегда будут вашими“, – добавил Корк.
Не стоит класть все яйца в одну корзину
По словам Корка, существует два различных типа вкладов: срочный вклад – это вклад, деньги на который вносятся один раз, то есть в начале срока вклада. Такой вклад заканчивается в конце определенного в договоре периода, в то время как резервный вклад позволяет клиенту прекратить его пополнение и снять деньги в любой момент. Разница также заключается в процентных ставках. „Процентные ставки по резервному вкладу обычно бывают ниже, чем по срочному вкладу. По срочному вкладу процентная ставка выше, но деньги, так сказать, „заперты под замком“ на определенный срок и не могут быть использованы. Поэтому, если выбирать между тем, чтобы иметь свободные деньги дома или положить их на вклад, я бы определенно рекомендовал вариант с каким-либо банковским вкладом“, – сказал Корк.
По словам руководителя отдела розничного банкинга Luminor, безусловно, важно продумать, что могут принести следующие несколько лет и как к этому подготовиться. „Это включает планирование любых крупных расходов или событий, которые приведут к дополнительным расходам, и заблаговременную подготовку к этому, а при инвестировании денег – выбор достаточно безопасных финансовых инструментов, которые позволяют получить быстрый доступ к деньгам“, – отметил он. Стоит подумать о том, как потратить накопленные деньги в соответствии с вашими потребностями, убедиться, что вы соблюдаете принцип, в соответствии с которым не стоит так сказать „держать все яйца в одной корзине“, и что часть денег вы храните на банковском вкладе.