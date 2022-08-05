Шаг к разрешению кризиса: Эстония готовит инфраструктуру для офшорного ветропарка в Рижском заливе

„Одной из главных задач и приоритетов правительства является содействие выходу из нынешнего энергетического кризиса“, - сказала министр государственного управления Рийна Солман. „В коалиционном соглашении также прописано, что к 2030 году наше производство возобновляемой энергии должно сравняться с потреблением“.

По словам министра, сегодня цена на электроэнергию для обычного потребителя зависит от уровня цен рынка Nord Pool, поэтому в будущем будет полезна любая дополнительная возможность производства возобновляемой энергии. „Поскольку ветряная и солнечная энергия остаются самыми дешевыми и экологичными способами производства энергии, планирование офшорных ветряных парков позволит достичь целей государственной политики Эстонии в области климата и энергетики, а также повысить надежность электроснабжения и энергетическую безопасность“, - отметил министр.

На сегодняшний день по проекту строительства офшорного ветряного парка в Рижском заливе проделано больше всего работы по сравнению с другими существующими в Эстонии аналогичными начинаниями – в настоящее время в рассмотрении находится разрешение на застройку, на территории имеется утвержденная планировка с целью развития объекта по офшорному производству энергии ветра и утверждена программа оценки воздействия на окружающую среду. По словам советника министерства финансов по вопросам государственных специальных планировок Элери Каутленбах, произведенная электроэнергия будет поступать на сушу по подводному кабелю; кроме того, необходима линия электропередачи на суше. „Для этой трассы мы и составляем специальную планировку, чтобы определить, где будет проходить трафик и в какой точке суши будет находиться подключение к основной сети“, - пояснила она.