Глава банковского сектора пищевой промышленности: осенью цены на продукты питания продолжат расти(17)
Расходы в пищевой промышленности растут быстрее, чем предприятия успевают переложить проблемы, связанные с ростом цен, на плечи потребителей. Как сообщает Ärileht, если так будет продолжаться, по предприятиям пищевой промышленности может прокатиться волна банкротств.
Если в последние годы этому сектору с переменным успехом удавалось поддерживать уровень чистой добавленной стоимости, то с четвертого квартала 2021 года показатель добавленной стоимости имеет в тенденцию к снижению. Убытки в этом секторе были зафиксированы уже в первом квартале.
Во-первых, продолжали расти затраты на рабочую силу. По сравнению с первым кварталом прошлого года они выросли на 4%. В то же время, однако, число работающих людей сократилось. Возможно, это частично связано с автоматизацией и оцифровкой процессов, что, в свою очередь, позволяет повысить среднюю заработную плату.
Наряду с расходами на заработную плату, ожидаемо выросли цены на энергоносители и сырье, тем самым усугубив ущерб, причиненный данному сектору. Не помогло и то, что продовольственная инфляция была одной из самых быстрых, а цены в магазинах выросли почти на двадцать процентов.
Кроме того, впервые за последние пять лет статистика показывает, что в первом квартале скдадские запасы сектора не уменьшаются, а растут. И не просто растут, а растут на величину, которая обычно наблюдается в третьем квартале года во время заготовки сельскохозяйственных продуктов.
Запасы сырья прирастают в течение последних трех кварталов подряд. Как рост цен, так и неопределенность, вызванная войной в Украине, сыграли свою роль, сделав необходимым создание резервов для обеспечения непрекращающегося производства и выполнения контрактных обязательств в случае сбоев в цепочках поставок. Это, в свою очередь, привязывает капитал компаний к дорогостоящим запасам и создает дополнительную необходимость в повышении розничных цен.
Переговоры участились
Традиционно производители пищевой промышленности согласовывают цены с розничными сетями не чаще, чем раз в квартал, но с начала года эта практика изменилась. В сегодняшних условиях нет другого выбора, кроме как действовать как можно скорее. Прогнозируемый дефицит энергоносителей и рост цен осенью означают, что цены на продукты питания по-прежнему придется повышать, чтобы поддерживать предприятия сектора на плаву, а людей обеспечивать работой.
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