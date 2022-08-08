Глава банковского сектора пищевой промышленности: осенью цены на продукты питания продолжат расти

Если в последние годы этому сектору с переменным успехом удавалось поддерживать уровень чистой добавленной стоимости, то с четвертого квартала 2021 года показатель добавленной стоимости имеет в тенденцию к снижению. Убытки в этом секторе были зафиксированы уже в первом квартале.

Во-первых, продолжали расти затраты на рабочую силу. По сравнению с первым кварталом прошлого года они выросли на 4%. В то же время, однако, число работающих людей сократилось. Возможно, это частично связано с автоматизацией и оцифровкой процессов, что, в свою очередь, позволяет повысить среднюю заработную плату.

Наряду с расходами на заработную плату, ожидаемо выросли цены на энергоносители и сырье, тем самым усугубив ущерб, причиненный данному сектору. Не помогло и то, что продовольственная инфляция была одной из самых быстрых, а цены в магазинах выросли почти на двадцать процентов.

Кроме того, впервые за последние пять лет статистика показывает, что в первом квартале скдадские запасы сектора не уменьшаются, а растут. И не просто растут, а растут на величину, которая обычно наблюдается в третьем квартале года во время заготовки сельскохозяйственных продуктов.

Запасы сырья прирастают в течение последних трех кварталов подряд. Как рост цен, так и неопределенность, вызванная войной в Украине, сыграли свою роль, сделав необходимым создание резервов для обеспечения непрекращающегося производства и выполнения контрактных обязательств в случае сбоев в цепочках поставок. Это, в свою очередь, привязывает капитал компаний к дорогостоящим запасам и создает дополнительную необходимость в повышении розничных цен.

Переговоры участились