Мэр Таллинна Михаил Кылварт высказал свое мнение о переносе Нарвского танка(51)
Было бы ошибкой не учитывать эмоции и желания людей, прокомментировал мэр Таллинна Михаил Кылварт план правительства убрать нарвский памятник-танк из публичного пространства, пишет rus.err.
„Было бы ошибкой не учитывать эмоции и желания людей. С людьми обязательно нужно разговаривать, не с позиции власти, а показать, что их переживания и эмоции понятны, чтобы не вызывать противостояние, чтобы у людей не возникало чувства, что они являются врагами в своей стране. И если этот процесс требует больше времени, то нельзя спешить“, - ответил Кылварт на вопрос, является ли, на его взгляд, перенос танка ошибкой.
„Я напомню исторические факты, о которых мы не говорим - в 2007 году этот процесс (перенос Бронзового солдата - прим. ред.) можно было организовать мирно и солидно - была договоренность с организацией ветеранов на эту тему, и возможно было организовать все иначе. Я не думаю, что кто-то хочет, чтобы эти события повторились теперь в Нарве. Мы должны учиться на ошибках прошлого“, - добавил Кылварт.