Мэр Таллинна Михаил Кылварт высказал свое мнение о переносе Нарвского танка

„Было бы ошибкой не учитывать эмоции и желания людей. С людьми обязательно нужно разговаривать, не с позиции власти, а показать, что их переживания и эмоции понятны, чтобы не вызывать противостояние, чтобы у людей не возникало чувства, что они являются врагами в своей стране. И если этот процесс требует больше времени, то нельзя спешить“, - ответил Кылварт на вопрос, является ли, на его взгляд, перенос танка ошибкой.