Осторожно! Мошенники продолжают снимать деньги с банковских счетов(1)
Полиция и банки еще раз обращают внимание на то, что не следует скачивать никаких программ на свои компьютеры, планшеты или телефоны для того, чтобы якобы работник службы безопасности банка мог вам помочь. Это - известный тип мошенничества. Особенно важно предупредить о таких схемах своих пожилых родственников.
3 августа в полицию обратился 50-летний мужчина, у которого украли 16 тысяч евро. Потерпевший ответил на предполагаемую рекламу Swedbank в Facebook и ввел идентификатор пользователя интернет-банка.
Затем ему якобы позвонили из службы безопасности Swedbank и сообщили, что кто-то пытается взять кредит от его имени. Чтобы прекратить это действие, мужчине было предложено загрузить приложение AnyDesk и подтвердить транзакции с помощью Smart-ID.
3 начали расследование случая, когда 67-летней женщине позвонили и сказали, что в ее телефоне вирус, и чтобы его удалить, необходимо скачать программу AnyDesk . Через несколько мгновений ей позвонил якобы сотрудник банка SEB и сообщил, что от имени потерпевшей были поданы заявки на получение кредита, и чтобы это исправить, необходимо ввести пароли Smart-ID. Ущерб от мошенничества составил 9100 евро.