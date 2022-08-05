Осторожно! Мошенники продолжают снимать деньги с банковских счетов

3 августа в полицию обратился 50-летний мужчина, у которого украли 16 тысяч евро. Потерпевший ответил на предполагаемую рекламу Swedbank в Facebook и ввел идентификатор пользователя интернет-банка.

Затем ему якобы позвонили из службы безопасности Swedbank и сообщили, что кто-то пытается взять кредит от его имени. Чтобы прекратить это действие, мужчине было предложено загрузить приложение AnyDesk и подтвердить транзакции с помощью Smart-ID .

3 начали расследование случая, когда 67-летней женщине позвонили и сказали, что в ее телефоне вирус, и чтобы его удалить, необходимо скачать программу AnyDesk . Через несколько мгновений ей позвонил якобы сотрудник банка SEB и сообщил, что от имени потерпевшей были поданы заявки на получение кредита, и чтобы это исправить, необходимо ввести пароли Smart-ID. Ущерб от мошенничества составил 9100 евро.