Министерство финансов: инфляция выросла до 22,8%, и ее пик еще впереди. Когда этот ужас закончится?

Индекс потребительских цен покоряет новые вершины, и здесь впереди всей еврозоны находятся страны Балтии. В странах, где ценообразование более гибкое и договоры более краткосрочные, изменения цен происходят быстрее. В ряде европейских стран рост цен на энергоносители для домашних потребителей был довольно скромным. Туда более высокий уровень цен придет с некоторым запаздыванием.

Инфляция в глобальном плане оказалась быстрее ожидаемой, и это вместе с тем означает необходимость более существенного вмешательства государственных центробанков в экономику через повышение базовых ставок. Но это будет делаться тогда, когда перспективы роста мировой экономики станут хрупкими. Усилившийся на рынках страх перед экономическим спадом уже начал влиять в сторону удешевления ряда видов сырья. Потребители чувствуют это прежде всего в снижение цен на топливо после июньских максимумов.

Стоимость электроэнергии в Балтийских странах удвоилась

На перспективы европейской экономики в большой степени влияют возросшие риски в части газоснабжения и исходящий отсюда рост отптовых цен на газ. В условиях снижения мощностей по выработке относительно дешевой электроэнергии цену на электричество формируют газовые электростанции, чьи договорные цены на начинающийся осенне-зимний период ползут всё выше.

В результате дефицита электроэнергии в Финско-Балтийском регионе, в котором свою роль играет и ограничение импорта российского электричества, биржевая цена на электроэнергию формируется в размере почти в два раза выше, чем в пиковый период декабря прошлого года. Учитывая, что индекс цены на электричество в потребительской корзине в большой степени зависит от биржевой цены, и что высокие оптовые цены на газ скажутся на счетах домашних потребителей осенью, пик инфляции у нас передвинется на вторую половину года.