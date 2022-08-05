Будьте бдительны! На парковках т/ц активизировались „кастрюльные“ мошенники(6)
Вчера к 86-летнему мужчине на парковке торгового центра Rocca Al Mare подошли двое мужчин, сказав, что им нужно срочно уезжать, но у них с собой кухонная утварь, которую им некуда деть. Подошедшие к мужчине неизвестные молодые люди заявили, что передают пакет ему в подарок.
Поскольку пожилой мужчина не смог самостоятельно донести пакет весом 45 кг, мужчины предложили отвезти его с подарком домой.
Приехав к пожилому человеку домой, мошенники занесли пакет в квартиру со словами „теперь этот подарок стоит 2000 евро“. В квартире была дочь обманутого мужчины, которая предложила за „подарок“ 200 евро.
После этого двое молодых людей выхватили у женщины кошелек, забрали из него 2000 евро и ушли. Мужчины - среднего роста, говорят по-русски с акцентом и водят машину белого цвета. Полиция просит людей быть осторожными и отказываться от таких „бесплатных подарков“, предлагаемых незнакомцами. Если вы увидите описанных мужчин в действии, просьба сообщить об этом в полицию.