ФОТО | Люксовых авто в Таллинне станет больше: в центре города торжественно открылся салон Maserati

В честь открытия салона эстонской публике была представлена новая модель Maserati Grecale. Grecale первоначально будет поставляться в трех вариантах. Однако даже базовую версию Maserati нельзя назвать обычным автомобилем, поскольку ее мощность составляет 300 лошадиных сил (221 кВт), в то время как версия под названием Grecale Modena имеет мощность 330 лошадиных сил (243 кВт), а Grecale Trofeo - 530 лошадиных сил (390 кВт). Время разгона до ста километров составляет 5,6, 5,3 и 3,8 секунды соответственно.

Что касается тюнинга автомобиля, то клиент может сам оформить его по своему вкусу. Для этого сделано специальное отделение Fuoriserie, где клиент может собрать для себя идеальный автомобиль.

В дополнение к этим трем версиям через год будет выпущена также полностью электрическая версия Grecale Folgore. Сейчас уже известно, что у автомобиля будет большой аккумулятор в 105 кВт-ч. Ее мощность превысит 500 лошадиных сил.

Цена Maserati Grecale начинается от 76 109 евро. Самый дорогой автомобиль в салоне стоит около 115 тысяч евро.

Как сообщил представитель салона Maserati, взять автомобили на тест-драйв можно будет уже с сентября.